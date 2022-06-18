陳凱詠獻唱英文歌超好聽　全男嘉賓團被指艷福無邊

歌手陳凱詠（Jace）舉行《MUSICATION》Jace Chan網上音樂會，今次是她首個賣票網上音樂會，吸引了眾多本地和海外華人粉絲收看。Jace以歌曲《Long D》、《I Wish》和《The Weekend》揭開序幕，觀眾不停大讚Jace唱英文歌好好聽、好正。

而Jace更邀請了全男班嘉賓合唱，包括3人男子跳唱組合PIX3L、組合ONE PROMISE和最近身兼節目主持的涂毓麟（Oscar）。完騷後她接受訪問時被指「艷福不淺」，她則笑言：「係喎，原來全男班，完全沒留意。」

組合PIX3L成員吳啟洋（Phoebus）將於本月20日首推派台單歌《漸漸地》，當他演唱《漸》歌時，隊友葉振弘（Marco）及歐鎮灝（George）除了恭喜Phoebus時，Marco更流露出羨慕又妒忌的表情，又讚MV女主角好靚，Phoebus笑言：「只係睇女主角咋，哈，好過冇。」問到MV女主角被搶鏡，Phoebus直言不會呷醋，而對於音樂會途中有粉絲叫他除衫， George即時為他解圍說：「下次就除四。」而組合ONE PROMISE就特別點唱歌曲《明年見》送給因骨枯而轉型Rapper的隊員鼓手Anton（陳卓然）打氣，場面感人。

音樂會後，Jace好開心說：「之前諗着online show冇現場觀眾，唔會有特別感覺，但綵排時，同Live Band喺rehearsal room一齊練嘅時候，突然覺得好感動，練到《烏雲日記》嗰陣，唱唱下就忍唔住喊。」她又續言覺得線上Live Show很難掌握，但可以更專注在聲音上，又感謝主辦單位為她悉心製作今次音樂會，以及PIX3L、ONE PROMISE及Oscar擔任嘉賓。

最近擔任電視台主持的Oscar表示很開心以歌手身份完成音樂會。而ONE PROMISE因早前的巡迴商場演出，吸納好多新fans，問到如何在Online show上繼續冧粉絲？他們笑言要先冧師姐Jace：「先冧師姐Jace、再冧埋Oscar同PIX3L嘅粉絲，19區再不是夢，哈哈。」