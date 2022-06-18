王君馨傾盡全力殺入準決賽　超養眼旗袍Look成為熱話

歌手王君馨（Grace）在內地參與的舞蹈真人騷比賽節目《了不起舞社》正如火如荼的進行拍攝，並於18日晚播出準決賽。Grace傾盡全力，過五關斬六將，成為其中一位殺入準決賽的舞社成員。在首輪公演晉升時，蘇有朋更特別點名頒發最佳飛躍獎給Grace，更被節目安排一起吃火鍋！

而（Grace）在2輪公演的時候，和主理人王霏霏及隊員一起身穿旗袍，以百老匯式舞姿來演繹經典粵語歌《我和春天有個約會》。她更因為完美展示旗袍造型，「升呢」與王霏霏並列熱門話題 「王霏霏王君馨旗袍組專業發言人」！而在突圍賽的公演中，Grace組成5人隊，演繹《木蘭》一曲，以超型格舞蹈來炸爆舞台，全隊更獲得第一位高分，晉升準決賽！在Solo部分，她更加入功夫元素大晒踢腿功，獲得全場高呼讚賞，連2位主理人都點名誇讚，表示看到她的舞蹈由第1集開始到現在的成長和進步！

Grace在表演後分享感受時，指曾經感到非常迷失，未能完全掌握如何去演繹各個舞台，但漸漸領悟到必須做一個尊重自己的人，所以努力在短時間內，強迫自己的舞藝能夠追上一起晉升的專業舞者。