鄭健樂無悔照顧2個自閉兒　希望大仔將來教游水

藝人鄭健樂（Rocky）這幾年經歷大病失健康、失工作和失婚，變三失人仕，唯一支撐他的只有兩個仔，雖然兩子都不幸地患上輕度自閉症，但他冇怨天尤人，努力教導兒子，希望兒子學會獨立生活是最大心願。

2005年香港先生健力組冠軍Rocky，與前妻育有2子，分別是現年14歲的Owen和13歲的Ivan，由2歲起，便發現2子與別不同，說話能力較弱及不合群，需要特別照料，當初確認2子同患上自閉症時，他感到愕然但接受，可能跟他天生樂觀及學佛有關，思想豁達，對兩子無限輸送愛，是圈中出名的廿四孝爸爸。早前他便帶大仔Owen到運動場學打欖球，試玩新運動，Owen遺傳爸爸大件頭身形，不過頗為靈活，有趣是教練Adrian原來是欖球裁判，只有14歲跟Owen同齡，兩位少年玩起來十分投契。好動的Owen第一次接觸欖球就愛不惜手，在草地上跑來跑去都冇氣喘，陪玩的Rocky就玩到大汗疊細汗，又扮母雞玩麻鷹捉雞仔遊戲，氹仔開心。

Rocky稱Owen性格好動，故不時帶兒子參予不同的戶外活動，兒子亦有練水習慣，閒閒哋游個多2小時水也面不改容，體能不俗，他稱兒子天生就喜歡水，希望隨兒子的喜好加以栽培，他說：「Owen好鍾意游水，有跟教練學，其他小朋友會同教練討價還價練水時間，但Owen唔會，一跳入池，就唔願上水。（希望仔仔第時向游泳方面發展？）希望將來可以做游水助教，教番同類嘅小朋友學游水。」

Rocky讚兩子品性馴良，兄弟感情尤其好，亦好錫爸爸，由細到大，Owen都會跟爸爸同床，父子會手拖手腳貼腳睡。他說兩個仔是特別的小朋友，要花好多時間心機，人們說湊仔辛苦過返工，他湊仔又要返工，但不覺辛苦，目標希望能儲錢為兒子將來生活作打算，他說：「最大心願係兩個仔可以照顧到自己，可以自己出街，暫時未做到，自理方面可以，好感恩。」父親節會在家親自下廚，簡單吃飯就開心。