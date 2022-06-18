「折骨Ben」細妹趙頌宜連番失利　 慘跌危險區失望爆喊

今晚《聲夢傳奇2》甫開始宣布6位星級導師，分別為泳兒、李幸倪、王灝兒、布志綸、林奕匡及林二汶，總監則是郭偉亮及陳奐仁。

接著一眾學員分組獻唱，並由星級導師逐一揀選入組，侯雋熙（Duncan）、陳昊廷（Timothy）、陳晉軒（Jason）率先獻唱《愛是懷疑》，接著由江廷慧、趙小婷、梁芷菁上陣唱《可惜我是水瓶座》，而「折骨Ben」細妹趙頌宜（Maggie）繼上集出師不利唱到甩嘴，今集被編到與文佐匡、金永衡及彭家賢3子合唱《活著Viva》，惟其聲音全被男子組掩蓋，結果沒有導師揀她入組，繼而跌入危險區，失望得忍不住爆喊。

劉詠彤、黃洛妍、李茵彤及孫衣文合唱《原來你甚麼都不要》，前者同樣未被導師揀選，與Maggie齊齊進入危險區。最後一組就由女團XiX代表劉芷君、趙紫諾、蕭呈謙及任暟晴獻技，齊唱Lady Gaga的《Poker Face》，XiX其餘成員也有到場打氣，揀中她們的導師泳兒表示想觀賞整隊女團表演，XiX爽快答應，即席獻唱《Candy Ball》，表現不過不失。

至於身處危險區的劉詠彤及Maggie，隨即進利淘汰賽，前由劉詠彤唱出《Pretty Crazy》，又唱又跳搶回分數，成功扭轉局勢，之後Maggie上陣唱《風的季節》，雖然表現平平，但最終獲林二汶選她入組。