【是日通勝】

農曆五月廿一

壬寅年 丙午月 癸卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、結網、栽種

忌：動土、置產、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：8、25、36、41

幸運顏色：紫、紅

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：趣味相投才會有共同話題，擇偶要深思熟慮。

金牛座：比上不足比下有餘，戴紫水晶手鏈有助增運。

雙子座：財運稍遜，謹記理財要審慎，貪心容易受騙。

巨蟹座：做任何決定前都要三思，才可避開破財危機。

獅子座：運勢中規中矩，生活上沒有甚麼事需要操心。

處女座：投資前要留意市場，多作評估，勿輕舉妄動。

天秤座：各方面運勢處於中上水平，與人為善有着數。

天蠍座：善有善報，即使運勢再差，影響也不會太大！

人馬座：幸運指數排第一，換上紅色衣物可旺上加旺。

山羊座：情緒易波動，保持平常心，不要輕易發脾氣。

水瓶座：面露笑容可招來好運，得了好處要懂得感恩。

雙魚座：遇到甚麼事都要保持淡定，輕舉妄動易中伏。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）雞 脾氣差

鼠：情緒不穩，耐性欠奉，人際關係受拖累。

牛：事業順利，一切在掌握中，自信心大增。

虎：運勢一般，意外頻生，時刻要提高警覺。

兔：趁周日跟伴侶約會，可令桃花旺上加旺。

龍：心態積極，做好本分，得着會比預期多。

蛇：愛情運上升，獲另一半呵護，甜在心頭。

馬：狀態欠佳，做事力不從心，容易得罪人。

羊：善於交際，適合聯誼會友，可增進感情。

猴：桃花旺，獲友人牽紅線，可遇到有緣人。

雞：是日沖煞，疑神疑鬼，易導致情緒失控。

狗：貴人運強，大膽表達心中所想易獲賞識。

豬：事業獲貴人關照，但仍需努力表現自己。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

壞習慣影響財運

《周易》認為，天人合一，自然、社會、思維是高度統一的，對人而言，一些看似微小的習慣都會使財運散掉，下面我們一起看看哪些壞習慣會影響財運及如何補救吧！

1.浪費生活用水

古人認為水能養育萬物，錢（物質）能養育人類，水就是我們常常說的「財」。正所謂「山管人丁水管財」，水是一切生命的泉源，我們的日常活動基本都離不開水，加上淡水資源匱乏，如果浪費水資源的話，等於砍斷自己的財路，若要財運變好，先從節約水資源做起！

2.「虐待」鼻子

鼻子在相學中代表財帛宮，有些人習慣沒事做就揉鼻子、摳鼻孔等等，這些動作都是不雅的儀態，在交際場合不受歡迎，更會折騰自己的財富，使財運低下、財富不穩而易破財。

3.抖腿

正所謂「樹搖葉落，人搖福薄。」如果跟他人相處時抖腿，不雅之餘，會讓人對你產生靠不住的感覺。對男性來說就是不容易聚財的相，女性則家庭觀念淡薄，這些行為容易令家庭不穩，敗家破財，必須克制。

4.巧用魚缸添財運

相信很多朋友都會在家中或店舖養魚，而魚缸有增添財運的寓意。風水學來說，魚缸五行屬水，在魚缸養魚還可以讓「死水」迴圈輪流為活水，更有生生不息的寓意，對財運有利。