姚爸爸態度開明唔做呷醋外父　姚焯菲揀男友參照前世情人

年僅15歲的姚焯菲（Chantel）與爸爸姚輝文感情十分要好，血濃於水令二人命脈緊扣，望着自己的「前世情人」，姚爸爸有種說不出的滿足！面對愛女成為粉絲們的「小公主」，加上娛圈的人事複雜，他依然對女兒有着百分百的信心。父親節到來之前，他接受東網訪問不諱言：「坦白講比賽開始時都有啲擔心嘅，怕佢唔適應呢個圈子以及壓力，但後來佢識得享受比賽過程及分配自己嘅時間，我就好放心啦。」

姚父曾揚言希望疫情過後，自己能夠再帶Chantel暢遊巴黎艾菲爾鐵塔，感受浪漫氣氛，且形容「唔想另一個男仔帶佢去先」，但原來他對女兒日後的感情生活採取開放態度，揚言絕不會當呷醋外父：「因為我覺得佢搵到對象可以照顧同愛護自己，身為爸爸嘅我，係會開心嘅。」目前囡囡需要事業、學業同時兼顧，父女倆亦早已作出協定﹕「我希望佢可以喺興趣、事業及學業上取得平衡，眼見依家嘅工作量，對菲菲嘅學業真係冇太大影響，而且佢同我有共識，無論如何要先完成大學學位課程，先再決定喺咪全職喺娛圈發展。」

Chantel成長點滴，甚至乎出世一刻，依然在姚父腦海中留下深刻形象，而當初為囡囡改名焯菲，象徵「卓越、非凡」，可見他對囡囡寄予厚望。對於這位掌上明珠由去年開始躍身升萬人迷，他直言：「其實家中嘅佢，同其他14、15歲小朋友冇乜太大分別，而作為家長嘅我，只希望佢喺日常生活上，可以學識照顧自己、學會獨立，以及尊重別人。」

至於Chantel眼中的姚父可謂優點無盡，但最欣賞的要算是對方的時間管理學﹕「佢係個好有規律嘅人，絕對唔會留到最後一刻，先計劃需要做嘅事。（日後揀男友會以爸爸為藍本？）相信都會。」談到今日（19號）父親節，她透露會與家人簡單而溫馨的度過：「其實我哋年年都一樣，喺屋企切吓蛋榚咁，唔會大肆慶祝，所以如果問我最難忘嘅父親節嘅話，我覺得年年都差唔多，反而疫情前每年爸爸嘅生日，我哋都會去旅行，同一班親戚出埠慶祝，比較難忘啲。」

另外，Chantel日前孖住《聲夢》好友潘靜文及蔡愷穎去到主題樂園遊玩，見Chantel短褲背心上陣，大騷青春活力，佢哋喺樂園不同位置打卡，玩得相當盡興。其實喺今年3月樂園關閉時，佢已特意去到樂園門口拍照希望早日可以內進遊玩，如今終於夢想成真。