青出於藍！譚俊彥遭狄龍訓話　由嚴父變慈父

「視帝」譚俊彥（Shaun）與仔女、父親狄龍昨日（18日）3代同堂慶祝父親節，Shaun受爸爸嚴格的教導下，耳濡目染對仔女更加嚴厲，連狄龍也忍不住出聲：「唔好對啲仔女咁惡！」一句話令他由嚴父變成慈父，現時對仔女溫柔得多。而最近於新劇《十八年後的終極告白2.0》演渣男入型入格的他，雖出名是「愛妻號」，即使在內地拍劇，24小時開住視像對住老婆，但竟然都惹來太太懷疑，全因太太「入戲太深」！

譚俊彥的爸爸狄龍大俠形象深入民心外，亦出名對兒子管教嚴厲，就算兒子長大成人，去年台慶頒獎禮奪得雙料「視帝」，也不忘在鏡頭前訓示兒子5分鐘。已經是一對仔女爸爸的Shaun在家教方面，嚴厲程度比起爸爸更加有過之而無不及，連狄龍也要開聲叫兒子不要對仔女太兇惡，Shaun說：「喺佢耳濡目染教育之下，以前教仔女係好嚴，但係有一日照鏡，發覺自己講呢句說話咪變咗我老竇，總之你唔好問點解啦！問咁多做乜！同仔女講呢啲說話最似我老竇同我講。」

得到狄龍點醒，現時的Shaun已經「洗心革面」由嚴父變成慈父，會多了解仔女的性格、喜好，因材施教：「近兩年開始改善，依家對仔女成個人都溫柔好多，個人都從容咗，早兩年係好惡嘅，嗰陣拍緊《十八年後的終極告白》又點會唔惡呢。依家明白我老竇點解成日話我嚇親啲小朋友，叫我唔好咁惡。」但他笑稱與子女講道理這方面則愈來愈似老竇：「講一次唔聽，咪講十次，講十次希望佢會記到少少入腦。」

入行22年的Shaun去年名成利就奪得「視帝」，隨即到內地拍劇搵真銀，他指這半年的「單身」生活卻相當不習慣：「呢6、7年有個好健康嘅屋企，所以好唔捨得佢哋，期間太太有親人過身，又唔能夠喺身邊陪佢，好擔心，同埋覺得單身生活真係好悶，所以個心都會係想喺香港做嘢。」雖然真身不在屋企，但他自爆不用開工時幾乎24小時也開住視像和老婆仔女日對夜對，靠科技彌補相隔千里的障礙，他說：「最慘係放假，放假我就冇嘅做，我又唔會出去玩，跑完步就成日對住視像睇住啲仔女練琴、阿媽發脾氣鬧仔、一齊視像食住飯參與。」

在圈中出名是「愛妻號」的他在內地拍劇連瞓覺也開住視像，在異地的生活也在太太的掌握之中，但有次卻因視像斷線，惹來太太的懷疑，他笑說：「有次老婆第二朝問我做乜噚晚熄咗個視像，係咪夜晚出咗去，我同佢講你係咪睇《十八年》太多，視像斷咗線咋。」講到正播出的《十八年後的終極告白2.0》亦透過背叛情節，帶出夫妻感情問題，他說：「最重要係冇做，冇做咪冇事，自己亦好透明，電話佢鍾意就睇，每晚同佢視像，老婆亦都要氹。」

另外，Shaun昨為新劇宣傳，談到劇中不乏情慾場面，Shaun即有感而發：「我除衫除咗好多年，都未食過一餐飽飯。」今日（19日）父親節，Shaun透露要飛馬來西亞工作，故昨晚提早與狄龍、仔女食飯慶祝。