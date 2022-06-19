「粗口港姐」梁允瑜秘撻大學同學　恨做打女視胡定欣為目標

「粗口港姐」梁允瑜（Chloe）今年初簽約做無綫親生女後，機會不斷，更獲安排參與不同劇集，雖然戲份不多，但絕對獲益良多。日前Chloe接受東網專訪，透露於拍攝劇集《破毒強人》時印象深刻，皆因有幸與偶像胡定欣同劇演出，不過就笑指雙方沒有對手戲，但為吸收經驗，收工後也經常留低錄影廠，觀賞對方如何演繹角色，亦有趁機請教定欣演戲心得，寄望在不久的將來，能有對方般成就。

去年參選港姐的她，因一條喝醉酒爆粗食魚蛋片於網上流傳，適逢早前於《愛．回家之開心速遞》演醉娃戲份，問到有否介意角色會勾起觀眾回憶？她淡然表示：「一定會，唔介意，發生過嘅事我唔會否認，當係應用落去角色，但大家唔好再睇條片，人誰無錯呢！」除了拍劇，Chloe也不斷增值自我，已學習泰拳一年半的她，近日跟泰國拳王OLE上堂，見她出拳踢腿非常起勁，可謂有板有眼，她說：「當初想學一技之長，試過練到扭親腰、腳，好在教練都有讚我打得唔錯，只係啲筋好硬，要我每晚拉筋先瞓，我會繼續努力，好想向打女方向進發。」

談到單身一段日子，現時是否把感情事暫時放下？她卻自爆正與大學同學發展中，對方也非常支持她做藝人，問到男友會否抗拒她經常晒性感照？她笑說：「又冇，反而會讚影得靚同唯美，伴侶支持好重要，反而公司就會叫我小心啲，因為驚畀人誤會行性感路線。」

場地:OLE MUAY THAI AND FITNESS