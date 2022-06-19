東方日報C1：范冰冰拖中佬破Dry當街纏綿

現年40歲的內地女星范冰冰，與舊愛李晨分手3年以來表面守Dry，原來秘戀顏值及身形都不及舊愛的四眼中佬，2人在街頭拖攬親吻，纏綿戲碼目不暇給，更引「郎」入室見家長。冰冰回春震撼網民，不過擔心她癡心錯付，變成「鄭爽2.0」！

范冰冰於2018年承認逃稅並被罰款及補繳稅款達10億港元後，事業愛情一朝了，本來已與內地男星李晨訂婚的她，2019年宣布分手，她直言感激男方無私的支持，但眼見對方受她連累致工作停擺，終忍痛割席。3年來多次傳出她與李晨復合甚至結婚，但全屬空談，表面上單身的她近月常表示要減肥，原來是感情有着落現「幸福肥」，日前更上演一幕引「郎」入室，偕新歡與家人飯敍，之後情不自禁在街頭纏綿。

新歡疑為主理品牌高層

內地昨日爆出冰冰的拍拖短片，片中見她與一名四眼中佬出席家庭聚會後站在路邊閒聊，期間她不時伸手摸男方隆起的「啤酒肚」，對方反攻親吻其手背，又摸她的頭。之後冰冰肉緊攬着男伴的腰，對方順勢環抱其肩膊，並親吻她的頭頂。雖然全程沉醉在冰冰的溫柔鄉中，但見到范媽媽走近，男子即眼明手快地上前接過她手上的物品，與范媽媽的互動毫不生疏，明顯非首次「見家長」並已成功融入家中，獲冰冰的家人認可其地位。

冰冰單身3年再墮愛河，立刻引起網民熱議，並迅即將其男伴起底。有網友翻出冰冰早前分享的「露營日記」短片，她身旁有范媽媽和一名四眼男子左右護法，男子的髮型及身形激似其新歡，而冰冰高唱成名作《還珠格格》的主題曲時，四眼男一直緊盯着她並打拍子，當中可見其左手無名指戴有戒指。另有網民指冰冰的新歡是其主理的護膚品牌的高層，曾拍片表示要令品牌成為業內之冠。

被嘲有戀醜癖

不少粉絲向爆出新戀情的冰冰送上祝福，惟有人大彈其新歡「佬味」重，身形麻麻兼顏值低，比起冰冰的舊愛李晨，明顯是天壤之別，有網民更笑冰冰口味有變，可能是從未試過跟圈外人拍拖，所以感到分外新鮮：「冰冰姐，你真的有戀醜癖？」、「如果他是個富豪，當我沒說。」、「顏值肯定是沒有了，才和財總得有吧！」大部分網民都不看好這段戀情，更擔心冰冰被騙財騙色，成為「鄭爽2.0」，皆因女星鄭爽逃稅及找代母全是被舊愛張恒揭發，有人就留言「提醒」：「這個長相，希望對方有錢有權，不然就是第二個張恒，放眼娛圈，美女扶貧可沒有甚麼好下場。」、「明星找素人戀愛，請先看看張恒的案例，還有美女為甚麼要浪費基因？」

舊愛李晨寄情工作

冰冰感情有着落，其前度李晨則依然形單影隻，繼續埋首工作。他在內地熱播節目《奔跑吧》中，與另一內地藝人「燒餅」大玩撕名牌遊戲，寄情工作的他分外投入，一開始就撲向對手想撕走其背後的名牌！眼見李晨來勢洶洶，燒餅不斷求饒：「大家都有彼此聯絡號，何必呢。」惟李晨未有理會，繼續飛身拉扯，令對手連衣袖都被撕爛，最終成功勝出遊戲，並高舉名牌晒戰績。

另外，李晨最近在綜藝節目自爆曾經連續數天打邊爐，有天膝蓋痛，即懷疑自己有痛風症！

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