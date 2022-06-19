給父親帶來一點驚喜吧！

【營業資訊】父親節又到了，又係最好向父親表達心意嘅時候！相信大家都希望父親大人身體健康，住得好，瞓得好！海馬就特別為大家挑算咗幾款優惠產品：

軒琴居漲氣記憶枕 P-AIR4V 原價$439 4折$175

選用高密度海馬褥，柔軟記憶綿。傳統型設計，有不同高度選擇，選用高級清涼布。現一律4折優惠。

軒琴居電動彈鉸梳化(三座位) SOF8-3-HINGE 原價$9599 6折$5759.4

輕觸式控制伸縮，可以隨心調校適合角度，優質真皮面，高密度海馬褥，美觀舒適。木架以進口實木製造，穩固耐用。有1座2座3座位供選擇。現一律7折優惠。

軒琴居電動彈較床 BED29-4872-L-HE（*適用於48"x72"床褥）原價$9999 7折$6999.3

可用手機app上控制床架升降，方便安全；木架以進口實木製造，穩固耐用，有高或矮不同高度床箱，空間高效利用；魚骨或床板，適合不同需要；配真皮和高級仿皮製造，高貴大方，另有其他的尺寸供選擇，現一律7折發售！

海馬乳膠質感系列

枕頭 SEA4L-4-5V 原價$549 6折$329

選用海馬牌乳膠質感綿，軟硬適中，對頸部有更好的承托力，選用防蟎布套。有頸椎型及傳統型及不同高度供選，現一律6折發售。

床褥SEA-ALL-48-72-566V 48"x72"x5.66" 原價$3589 8折$2869

選用海馬牌乳膠質感綿，一面軟硬適中，另一面硬身質地，硬中帶彈性，適合不同的需要。防蟎床褥布，另有其他的尺寸供選擇。現一律8折發售。

地點：海馬專門店

優惠日期：即日起至另行通知

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