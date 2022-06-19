陳敏之14歲開始養家　搭港鐵去試鏡慘被性騷擾

藝人伍詠薇（伍姑娘）、陳山聰和陳敏之接受無綫節目《諸朋好友》最後一集訪問。伍姑娘與山聰劈頭便重提「絕交五年事件」，伍姑娘說：「當時雖然嬲咗佢，但已經放下，反而仲有睇佢嘅電視劇，覺得佢進步咗，我都戥佢開心，不過當時我要面，一定唔會喺老公（練海棠）面前睇電視！」

二人其實早已有心「恢復邦交」，一直在靜待契機，終於分別現身香港機場，出發前往東京時碰過正着，起初只點頭打了個招呼，直到山聰太太提議找伍姑娘食飯：「我哋本來喺箱根浸溫泉，我太太就話不如出到去東京約家姐（伍姑娘）啦，我就短信佢老公，回覆時係家姐把聲，約實咗之後我哋一見面就擁抱喇。」伍姑娘與山聰合照後，即時將照片傳給敏之，搞到敏之流下開心眼淚。節目內重提此事，敏之依然忍不住眼淚。

主持崔建邦指山聰「好多人錫」，山聰亦不禁感恩表示：「好似我同太太去英、法影婚紗相，但budget有限，點知胡定欣同我講，自費機票酒店過嚟幫手執頭執尾，真係好兄弟。」他又自爆自己追仔成功，全因敏之幫手：「佢幫我太太計晒排卵期，真係一次就中！」

另外，陳敏之則於節目內大爆「不快童年」，她說：「14歲開始孭起頭家，當時父母失業，我就出嚟拍廣告，所有收入除咗日用都交晒畀媽咪，我每日三餐都食漢堡包。當時成日被老師話我發明星夢，仲試過有次攞住大袋嘢搭港鐵去試鏡，喺車箱被人摸pat pat，當時我大叫邊個摸我，嚇到大家全部退後，我忍唔住喊咗出嚟，拭淚就繼續趕去工作！」

至於伍姑娘不介意重提首段婚姻：「翁生（翁江培）係我生命裏不可或缺嘅人。佢死嗰刻我幫佢除低婚戒、用手幫佢合上眼睛，我知道自己要展開第二段人生喇。當時大家話我剋夫，幾難聽嘅說話、香港所有嘅負能量都發洩晒喺我身上。大家以為我攞咗好多錢，實質係翁生成日用嘅一支筆，我想留嚟紀念，都畀佢屋企人攞走咗。後來我拍戲都不斷被人壓價，好彩5年後有人成功幫我平反！」