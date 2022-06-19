汪小菲為甩身稱被P圖　 葛斯齊怒回隨時引爆核彈：擦亮關刀！

汪小菲與大S離婚後是非無日無之，更被「台灣最強狗仔」葛斯齊咬住唔放，汪小菲日前開Live突然開腔澄清緋聞：「所以你們看到很多都是這個假的東西，P圖的或者是造謠的東西！」並表示不會再多解釋，一切交由律師處理。

然而葛斯齊近日忙於家中喪事，可是汪小菲直播一番話，被大批網友標註了葛斯齊的姓名，才得知汪小菲在直播中說出關鍵字「造謠」、「P圖」、「提告」，葛斯齊對此說：「我全心全意伴隨阿嬤走這最後幾步，心情低落、非常悲傷，但卻被各種與汪某有關的訊息打擾，實在…」

葛斯齊早前發誓表示，自己決定封口跟錢無關，絕對沒有拿汪小菲的一分一毫，外界以為雙方已經談和，但汪小菲近日又回應都是P圖，讓葛斯齊嬲爆回應：「我不做對號入座的事，但汪某你如果失憶，我可以幫忙喚醒記憶，關刀我已擦亮！」

對於再次掀起紛擾，葛斯齊坦言自己無所畏懼：「目前是大批網友喊熱，我覺得沒必要對號入座才禁聲一天，就在剛剛電話響不完，我知道不拔刀對方是不會收斂，但殺雞不用牛刀，只要再敢前進一步，我收到律師函，我會立刻按一下核彈，不用等法院審判！不畏犧牲就算敗訴我也甘願！」而汪小菲目前暫沒有對此回應。