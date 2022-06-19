必學韓系彩妝　5招助你水嫩動人

每次煲韓劇都會感嘆：「女主角的妝容好水嫩清透，好自然無瑕啊！」其實要化一個完美韓系妝容並不難，即使化妝新手都可以一試。以下整合了多位炙手可熱的韓劇女主角，如金世正、趙怡賢、文佳煐等的妝容特色，並教大家如何利用妝品配合5招技巧打造韓妝，想跟風的化妝控不妨參考一下！

第1招：善用清透妝前防曬和粉底

前幾年的韓系粉底大多帶有光澤感，而且在妝前還會特地塗上很潤的保養油，讓韓劇女主角的臉看起來滋潤感十足。但光澤粉底和保養油不適合夏季和油性肌膚使用，現在的趨勢是更多韓國女星選擇於妝前抹上提亮的防曬和清透感潤色粉底，除了能長時間防曬持妝外，還可令妝感看起來更高級。潤色粉底的特點是抹上後能遮蓋大部分膚色不均，配合美妝蛋疊塗更可增加遮瑕力度，連痘印都能遮掉。

第2招：畫內眼線、平行眼尾的眼線

平日化妝不愛畫誇張上揚的長眼線？韓系自然妝容就必定適合你，事關此風格妝容通常都會首選啡或黑等自然色調眼線。畫法上也有竅門，就是沿着眼皮根部畫到眼尾位置，再往後拉長一點便可以。切記在勾勒眼線時要平行拿着眼線筆，這樣才能畫出更完美的眼線。

第3招：閃亮眼影與臥蠶

帶閃的眼影和臥蠶，具放大眼睛和增加清純感覺的效果！不過大部分女生在化眼妝時，都會忽略臥蠶這個部位。不妨先用遮瑕霜遮掉黑眼圈或眼下的泛紅色素，再用微閃眼影慢慢勾勒眼下部分，便能讓雙眸更迷人。但切記不要太重手，也不要用閃粉顆粒太大的眼影，否則妝效會變成「如花」一樣。另外，最好搭配跟眼影同色系的胭脂，這樣看起來就會妝容便更加協調。

第4招：胭脂取代高光

韓系妝容的重點是胭脂顏色很突出，所以相對上也較少使用Highlight，以免臉部妝容太雜亂。另外，韓國女生通常會在蘋果肌位置大量塗抹胭脂以增添活潑可愛感。至於揀咩色胭脂？有追韓劇就會知道，女主角們近期大愛的乾燥玫瑰色和橙色都是大熱色，適合不同類型女生使用。

第5招：搽染色效果唇彩、唇釉

相比起唇膏，韓國女生更喜歡用有染色效果的唇彩、唇釉。因為即使是在約會吃飯、喝水後，還可以一直保持唇色不掉，免除了要一直補唇色的尷尬。韓國彩妝之中超值得入手的就是唇彩、唇釉，顏色設計非常適合亞洲皮膚。而且輕盈的液態質地，輕鬆抹上染唇效果，打造自然粉嫩裸唇。還可疊塗營造唇部內深外淺的漸層，增加唇妝立體感。