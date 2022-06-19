成軍9年紅遍全球　BTS練舞勁講究：連眼珠位置都要一致

紅遍全球的韓國天團防彈少年團（BTS），最近在出道9周年的聚餐影片上宣布組合活動暫告一段落，成員將輪流單飛出碟，因而傳出組合中斷活動及面臨解散，成員Jungkook即澄清他們仍有很多團體活動，更說「BTS是永遠的！」，向粉絲大派定心丸。

2013年成軍的他們其實並非一出道就爆紅，SBS電視台日前公開他們於年初的訪問片段，當時SUGA因為正在養傷而未有參與，而其餘6子就大談出道以來的經歷，分享他們的成長之路。Big Hit Music事務所的創辦人方時赫坦言當年公司的狀況不佳，當時沒有想過BTS會爆紅，目標只是不要失敗，他認10至20歲的青少年有共鳴的歌曲，當時RM、SUGA與J-Hope主力負責作曲填詞，而成員Jin、Jimin、V和Jungkook後來就在方時赫的鼓勵下嘗試創作。

組合的舞蹈實力亦受到海外樂迷大讚，RM回想2013年演出《We Are Bulletproof PT.2》時，不少觀眾看到他們拋帽子的舞步後發起驚嘆，令他們留下深刻印象，Jungkook就指方時赫對他們要求十分嚴謹：「他對演出方面非常講究，在重看練習的影片時，他會按暫停鍵，如果看到角度稍微有出錯，就叫我們從頭再練習。」Jimin亦說：「他真的是逐格逐格看，他要求我們連眼珠的位置都要一樣，視線和頸的角度都要一致。」J-Hope就認為因為他們很注重每一個細節，還有很長時間的努力，才能造就今日演出受到肯定的BTS。