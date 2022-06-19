操控兒童與暴力醜聞不斷　DC將與「閃電俠」Ezra Miller切割

自定為非二元性別與性向的29歲美國影星Ezra Miller，憑於DC超級英雄電影宇宙擔任「閃電俠」與參演《哈利波特》（Harry Potter）前傳《怪獸》（Fantastic Beasts）系列走紅，不過他是非不斷，牽涉藏毒、多次恐嚇與襲擊、最近更被指控操控與滋擾未成年兒童，先後被18歲少女Tokata Iron Eyes與某12歲兒童的父母申請保護令以及防止滋擾令。

掌控DC的華納電影公司本來對Ezra寄予厚望，在賓艾佛力（Ben Affleck）飾演的「蝙蝠俠」退任後由Ezra領導「正義聯盟」。首套《閃電俠》（The Flash）已拍畢，預計明年6月上映，其中有賓艾佛力最後一次亮相，再由初代蝙蝠俠米高基頓（Michael Keaton）通過多重宇宙現身接棒，洗去先前因華納管理不善而混亂不堪的DC宇宙故事線，重新出發。然而Ezra形象全毀，令DC陷於進退兩難的困境，高層決定與他切割，在其個人電影上映後，雙方將不會再合作。

知情者透露：「就算Ezra冇更多嘅指控出現，電影公司唔多可能會繼續留佢做未來DC電影嘅閃電俠。亦即係話佢會被另一演員取代，但依家仲有部2億美元成本嘅新片半天吊，睇嚟華納高層每見到一次相關新聞都會坐立不安。對華納嚟講呢個係冇勝機，係新任主席David Zaslav接手嘅問題。佢哋只能希望套戲上映前，啲醜聞唔會太多報道，希望事情有最有利嘅發展。」