【泰國出遊】7月起免「泰國通行證」入境　口罩也不用戴？

泰國是香港人最愛旅遊地之一，自6月1日起泰國亦已放寬口罩令，前兩天更宣布從7月開始，外國入境旅客將不用再申請「泰國通行證」，只須提供疫苗接種或檢測陰性證明便可入境，其寬鬆程度已接近疫情前，難怪不少香港旅行社的泰國團，都已整裝待發。

對內放寬措施

由於泰國新冠疫情漸趨緩和，並正步往「地方病」階段發展，故泰國當局無論對內還是對外，防疫措施也逐步放寬，當中對內措施包括：

（一）空曠地方免戴口罩

6月開始泰國已允許大眾，在空曠地方可除下口罩，但為保護仍未接種疫苗之幼童，故在通風不良場所、大型聚會及高危群體中，民眾仍須戴上口罩，但其他地方就沒限制。

（二）放寬娛樂場所

泰國COVID-19情況管理中心（CCSA）亦放寬了全泰國範圍之防疫控制，容許31個省份的娛樂場所，包括酒吧、卡拉OK、按摩院與夜總會等營業至午夜2時，也恢復了酒精飲品供應。

（三）泰國人自由出入境

如是泰國本土人，6月起已可免申請泰國通行證（Thailand Pass）自由出入境，入境泰國亦可豁免買保額1萬美元以上保險單之入境要求。

7月前入境要求

再說一次，泰國從7月起將取消「入境通行證」，外國旅客入境只須提供疫苗接種或檢測陰性證明；但在這之前的6月， 外國入境者仍要在入境前準備齊以下文件：

（一）有效的護照。

（三）保額1萬美元以上之保險單。

如是「已接種疫苗」外國旅客，入境時便要同時出示COVID-19疫苗接種證書，以確認在前往泰國14天前已完成疫苗接種；18歲或以下旅客不必有全劑疫苗接種證明，但仍須申請泰國通行證，並要有家長陪同。

若然是「未接種疫苗 / 未完全接種疫苗」外國旅客，便要在旅行前72小時內，經由泰國通行證系統上傳RT-PCR或專業ATK測試陰性證明，批准入境後亦同樣可以前往泰國任何地方自由行。

但不論是那類旅客，都要嚴格遵守泰國健康和安全標準，如在旅遊期間出現新冠症狀，便要接受檢測，如呈陽性更必須接受適當治療。

小總結：記得預訂回港隔離酒店

按香港現行規定，從外國回港人士，需出示48小時內COVID-19 PCR檢測陰性結果證明，以及出示回港日起計的7晚或14晚隔離酒店預訂確認書；再提醒你，已完成接種疫苗人士，回港隔離期為7天；如選擇不提早完成檢疫，或未有完成接種疫苗並持有醫生證明人士，隔離期則為14天。但現時本港隔離酒店房間供應緊張，建議盡早預訂隔離酒店，免得去到泰國，回港時卻沒酒店可給隔離。

本港指定檢疫酒店名單（有效期至2022年7月31日）