來一場偽露營　帳篷下歎輕食甜點

香港的餐廳有各式各樣的風格，近日有餐廳以運動主題設計來吸引客人，好像剛於石硤尾開業的Garden at Mei Ho Cafe，室內以懷舊風作布置，定期會有不同的本地藝術家展覽，最新就是《深水埗畫當年》歷史風貌展。Cafe鄰近嘉頓山，負責人Tiffany就想到將戶外範圍的一角打造成露營區域，放置帳篷、露營椅子和桌子等，讓客人有一瞬間覺得在郊外露營的錯覺。食物以東南亞和港式風味搭配，鹹食有帕爾馬芝士煙肉牛角包、香煎大蝦配檸檬牛油扁意粉、大蝦配鹹魚蛋黃凱撒沙律、鹹蛋黃卡邦尼意粉和冬蔭功窩夫配軟殼蟹等，甜點選擇有自家製龍眼士多啤梨醬海綿蛋糕、杧果椰汁糯米飯糯米窩夫、日式白味噌芝士蛋糕和斑蘭蛋糕配椰子雪糕，另外還有自家製的曲奇，配由埃塞俄比亞、哥倫比亞和巴西豆混合的House Blend，滋味無比。

熱愛運動的話，可以考慮美孚的滾球運動主題西餐廳八號草Rink 8，會員可於室內玩草地滾球，健康區有專業教練教你使用器械及打泰拳，惠顧餐廳的客人可隨時使用飛鏢機，餐廳指定區域可以讓寵物進駐，主人和狗狗最是開心。食物方面，由曾於五星級工作的行政總廚Chef Ringo主理，推出多款親民又用料十足的西餐。招牌菜有慢煮62度醬燒牛肋骨、煙肉沙律配水煮雞蛋‧乾烤麵包和用足5款葱烹煮的兄弟洋葱湯等，下午茶有多款惹味的小點，如邪惡的扒火腿芝士竹炭包、香脆無比的炸物Combo，來杯啤酒或特飲，惹味又爽快。