劉亦菲傳與細9年男星陳哲遠演情侶　網友反對嫌男方未夠班

有「神仙姐姐」之稱的內地女星劉亦菲，主演的古裝劇《夢華錄》播放量屢創新高，近日有傳她將接拍另一齣古裝劇《長陵》，而男主角的人選則會4揀1，分別是陳曉、楊洋、王一博及陳哲遠。雖然劇組未公布男主角人選，但是有指當劇組得知劉亦菲將夥拍小9歲的「小鮮肉」陳哲遠演情侶後，反對聲音始起彼落。

有消息指其新劇《長陵》講述女戰神「越長陵」遭人陷害後跳崖，11年後卻逆境重生，不僅容顏未老，更變成絕色少女，為了幫哥哥和死去的將士復仇，以新的身份重整武林，和昔日有約定共奪天下、由陳哲遠飾演的男主角「賀瑜」攜手揭開真相。不少網友認為劇情設定如女版《琅琊榜》，對新劇寄給予厚望。

不過網友對陳哲遠就不能接受，有粉絲留狠話狂踩：「現在是甚麼人都可以跟仙女搭了嗎？陳哲遠是甚麼臭魚爛蝦，96年出生的小透明」、「男主看着像小孩，太不搭了，希望仙女別接」及「這弟弟明顯壓不住仙女的氣場啊」等。雖然他是男團「Mr.BIO」成員出道，4年前演出網路劇《秘果》而彈起，可惜紅劇不紅人，至今社交網粉絲僅約983萬人，和有6840萬粉絲的劉亦菲相比，人氣可謂相差十萬九千里。

不過因他是影音平台的重點力捧新人，所以才有機會跟高幾班的劉亦菲合作。而心痛偶像被鬧的陳哲遠粉絲則反駁：「怎麼說陳哲遠也是從《秘果》一部一部拍過來的腳踏實地走到現在，別拿着還沒官宣的踩我們哲遠，哲遠對待角色也都很認真啊，不要一上來就說有人捧，希望毒舌的網民要請尊重合作演員。」