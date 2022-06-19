高海寧演8歲都掂　萌爆嗌陳展鵬做「鵬鵬」

藝人陳展鵬與張振朗今日（19日）為無綫劇集《童時愛上你》宣傳活動，女主角的高海寧（高Ling）和糖妹雖未能到場，但透過視像參與活動。高Ling透露已由內地返港，正在隔離中：「今次個角色好有難度，因為要飾演只有8歲心智嘅人，我怕太誇張就會畀人覺得我好作狀，好在有展鵬、振朗同糖妹陪我一齊低能，令我唔會覺得自己太作狀。」身在內地的糖妹自言已有一段時間沒有拍劇，整個拍攝過程很開心，期間更爆出私下大家會暱稱展鵬為「鵬鵬」，相當可愛。

振朗稱這個劇助大人找回自己的初心，又大讚拍檔高Ling演得很好，十足一個小朋友，最難忘是拍攝時天氣酷熱：「我哋經常喺一架冇冷氣嘅車入面拍攝，又唔開得窗，入面可能有成40度。（高Ling話你哋陪佢一齊扮低能？）唔止我。展鵬都要，我都估唔到展鵬可以咁搞笑，因為佢之前都係拍打戲多。」提到劇本拍攝時曾一度要修改，問到有甚麼改動，他未有正面回應：「都係一樣咁好，依家出街個版本幾好笑。」張振朗透露正為新劇《靈戲逼人》，他稱跟龔嘉欣久未合作，再度合作很開心，講到該劇女主角原屬李佳芯，問到未能跟佳芯合作會否感可惜？他說：「唔可惜，實有機會，公司對我好好，原本畀個視后我，依家畀個馬來西亞視后畀我。」

父親節同囡囡食飯

至於展鵬被問到是否因為家中有女兒，故特別有童心？他說：「每個演員都有童心，只係將潛在嘅發揮出嚟。」他指很久未有拍攝這類型辦公室劇，覺得節奏快，又有靚衫着：「之前打咗啲，着嚟着去得一件衫，因為所有成本都用晒製作。（呢套劇可以畀囡囡睇？）呢套OK，其實拍攝嘅時候我都有將自己同囡囡嘅經歷同高Ling分享，例如係耐性，因為小朋友係一張紙，乜都唔會明白。」講到父親節，他表示活動後會跟囡囡一齊食晚飯慶祝：「我要好好珍惜呢段時間，上年父親節仲未感受到過父親節，但今年就感受到，佢同媽咪去咗買禮物畀我。」