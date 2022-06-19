招待逾4萬粉絲　IVE與Red Velvet齊齊撐《Dream Concert》

韓國年度音樂盛事《Dream Concert》過去兩年因為疫情關係而改以網上直播形式舉行，隨着當地放寬防疫措施，《Dream Concert》今年終於回復往年的舉行模式，演唱會昨日（18日）在首爾蠶室奧林匹克主競技場舉行，招待45,000粉絲入場，場面熱鬧。

出席活動的包括Red Velvet、NCT Dream、IVE、Oh My Girl、Golden Child、LABOUM、VICTON、CRAVITY、NMIXX、CIX、Pentagon、STAYC、Kep1er、Weeekly及李茂珍等27個歌手單位，歌手在下午4時輪流現身紅地氈跟記者及粉絲打招呼。

演唱會則在傍晚6時開始，CRAVITY打頭陣現身演繹人氣男團EXO的歌曲《The Eve》，而Weeekly成員Jihan、Kep1er成員金采炫與NMIXX成員Haewon就合唱靚聲歌后IU的《Strawberry Moon》，WEi成員金曜漢與劉勇河、DRIPPIN成員車俊昊與黃允省、YOUNITE成員李垠尚與EPEX成員琴東賢則一起演繹男團Monsta X的《Love Killa》，在逾4小時的演唱會上各歌手落力跳唱，其中Red Velvet與IVE就大晒美腿，眾人在完場時再次現身，大合唱少女時代的《Party》和EXO的《Love Me Right》，令粉絲十分驚喜。