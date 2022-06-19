黃妍炮製百子櫃　為Fans醫「病痛」

唱作女歌手黃妍（Cath）借新歌《世界以痛吻我而我歌唱》，她化身店長為樂迷提供面對不同痛楚的良方，活動以百子櫃形式呈現，每個小櫃桶內都有Cath精心炮製的小卡，她分享這次創作概念道：「我特登列出唔同種類嘅痛，就住唔同嘅痛寫咗啲良方，啲良方可以好無聊，有時鑽咗牛角尖，唔知道用乜嘢方法令自己情緒減輕，希望透過呢個concept可以處理番自己嘅心病。」

在其中一張小卡，透過AR技術會見到Cath在鏡頭前大嗌，她笑言這是最常的事：「我發現我遇上一啲困難時會大嗌，有時抑壓住，覺得好鬱悶好想洩咗道氣出嚟，就算只係『哼』一聲，將所有情緒集中喺聲音裏面釋放出嚟，嗰下係好爽。」

為配合新歌宣傳，她會巡迴多個地方做店長，也勾起過去做兼職的回憶：「我第一份Part Time係做快餐店，除咗廚房，炸薯條、水機、執枱其他乜都做過，今日嚟到有種好久違嘅感覺。店員同我講，話好耐未見過咁full，好開心，因為好多小店疫情期間好難過，依家可以互相撐住，佢撐我個campaign，互相幫到好開心。」令她感到更開心的是，今次可以與樂迷一起吃喝玩樂，她說：「早排生日嗰段時間，Fans準備咗蛋糕，我都唔夠膽喺街度食，驚畀人告、捉，但依家光明正大食嘢，同埋Serve（侍奉）大家，幫大家Deco（裝飾）點嘅芝士蛋糕，係好開心嘅一次活動。」