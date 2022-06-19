姜麗文婚後出騷唱歌老公喪影相　Ready好生B！

歌手姜麗文（Lesley）剛升呢為人妻，今日（19日）出席其新歌《爸爸放心我出嫁》發布會，除了老公化身粉絲支持外，身在溫哥華的爸爸秦沛亦親自拍片為她打氣，感動到Lesley眼濕濕，她又即場獻唱新歌。

Lesley透露已有數年未有在觀眾前面唱歌，感覺十分開心，很珍惜每分每秒。講到老公在現場不停為她影靚相，她說：「佢平時好少幫我影相，可能佢最近買咗個新相機。」談到婚後生活，她坦言之前在洛杉磯結婚後自覺沒有甚麼改變，直到返港後才有成為人妻的感覺：「真係覺得兩個家庭變成一個家庭，有時會聽到爸爸點同老公溝通。（爸爸係咪呷醋外父？）我怕佢係，所以寫咗呢首歌畀佢，佢唔係呷醋，只係緊張我同唔捨得我。」她又指在街上及公司不停有人恭喜她，令她感受到自己由成人升呢為太太角色，問她何時計劃再升呢做媽咪？她說：「順其自然，我心態係Ready，但我唔想諗太多，太大壓力唔好，近兩年都好多工作，我好享受。（老公都有共識？）佢好支持我嘅工作同夢想。（家人有冇催你生BB？）雙方家長都冇催，而且唔係話有就有。」

至於父親節，她早上已經跟爸爸視像通話，今晚會跟老公及老爺慶祝，又指今次爸爸拍片打氣是驚喜，事前全不知情，笑言難得爸爸守口如瓶，沒露半點消息。

另外，Lesley提到同樣新婚的好友吳業坤跟她同日及同時間出席活動，非常巧合，她稱兩人於前一天也有致電對方互相打氣。之前Lesley在社交網發文控訴受到網絡欺凌，她坦言：「作為公眾人物幾時都會有呢樣嘢發生，不過我當時比較敏感，我係表現真性情但就畀人話假，所以我忍唔住寫出嚟，而且呢啲事唔止發生喺我身上，喺學校都會有發生，想叫大家要善良同友善待人。」她指每次有不快事，除了家人外，一定會致電吳業坤跟對方訴苦。