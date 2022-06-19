本日日本：扭蛋界破天荒　紙製「蛋殼」 6月登場

近年環保愈來愈愛重視，不少日本公司亦開始研發技術，希望減低對環境的傷害。最近連扭蛋也不例外，Bandai旗下的扭蛋部門BANDAI Vendor Division宣布將使用由環境經營綜合研究所開發的嶄新紙材質MAPKA去製造扭蛋殼，取代傳統塑膠。新款扭蛋殼名為Map Capsule，使用的MAPKA原料超過51%為紙質，再混合樹脂作黏合劑而成，由於使用超過一半以上的紙原料，由成品製造到銷毀的過程可削減約30%的溫室氣體排放，同時有效減少塑料廢物及二氧化碳的排放。而BANDAI Vender Division計劃6月尾於「Idolish7 Snapshot Acryl Charm vol.1」及「STATION IDOL LATCH! Acryl Name Badges vol.2」兩款扭蛋正式引入MAPKA扭蛋殼，隨後再逐步用於其他扭蛋商品。相信喜歡買扭蛋的朋友會相當支持吧！