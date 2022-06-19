EQB 250 純電7座位　入手前必睇

新抵港的EQB 250 換上密封式面罩及車底設計等，跟EQA一樣風阻系數低至0.28Cd 。搭載跟EQA一樣高效能電能驅動系統，一具電馬達置於前軸，最大馬力輸出同為190hp，峰值扭力385Nm(+10Nm)。（胡振文攝）

平治旗下的Mercedes-EQ 純電動系列有兩款輕巧級車型，一款是已在街上不時見到其蹤影的EQA ，另一款是已在陳列室出現的全新抵港EQB，據悉家陣訂明年1月就有車揸。比EQA配備2個座椅的EQB ，需要時可多載兩位家庭成員，摺合中後排便擁有大載物空間；抵港的EQB 250續航力亦較EQA 250多48km。至於其「一換一」基本車價與搭載同底盤的GLB 250 4MATIC基本售價相比，平多$1,000。雖然EQB 250不是四驅，但相信一樣會吸引不少「顧家」車迷轉軚入手。

規格表

車型：5門7座位電動SUV

鋰電池：66.5kWh

馬達：前軸電馬達

最大馬力：190hp

最大扭力：385Nm

驅動：前輪驅動

0~100km/h：9.2秒

續航距離：474km（WLTP）

混合耗電量：16.3kWh/100km

車身體積：4,684×1,834×1,706mm（長×闊×高）