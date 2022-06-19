神還原古巨基舞步！Kuson盡得爸爸王者風範十足「倒模基仔」

今日（19日）父親節，唔少藝人都盡顯孝心出招冧老竇，一班年紀小小嘅星二代生力軍都唔輸蝕，落足心機氹爸爸歡心。其中歌手古巨基囝囝Kuson遺傳爸爸嘅音樂基因，唔單止唱得兩嘴兼識打鼓，就連跳舞都一樣咁出色，見Kuson戴上墨鏡，左搖右擺再嚟個定格Chok甫，其實Kuson跳緊嘅係韓國歌手PSY當年嘅神曲之一《Gentleman》，Kuson一邊跳基仔就喺鏡頭後配唱，值得一提嘅係，當年基仔都喺演唱會跳過PSY嘅經典舞步，依家Kuson簡直盡得爸爸嘅舞台王者風範，十足「小巨基」一樣。

基仔即忍唔住大讚：「兩歲半的Kuson，今年給我的父親節禮物，是跳舞！哇咕哇咕Gentleman！這個小朋友最近超鍾意跳舞，看他每天在練習在跳，我決定等他再大一點，一定陪他去報名親子跳舞班！古晋匡和我的第三個父親節，深深體會到作為父母看到孩子健康活潑善良就是最大安慰，戴上黑超仲要有EndPose真係頂佢唔順咁盞鬼，父親節快樂。」佢又晒出囝囝第一次同佢講「Happy Papa Day」嘅片段，見佢冧到即時肉緊錫向Kuson，又開心表示：「第三個父親節，你第一次懂得給我說『Happy PaPa Day』，你第一次給我學寫『I LOVE U』（最底那句是Kuson 親手畫寫的喔），我心裏又暖又感動又笑又有點眼紅紅。多謝你，我的兒子，你為我和媽媽帶來了很多很多。」

另邊廂，鄭嘉穎嘅兩個囝囝都有所表示，大仔Rafael同細仔Yannick齊齊畫畫獻技，其中Rafael用當年初出世時同爸爸嘅合照作為籃本，喺媽媽陳凱琳嘅協助下，重新繪製填色，將合照化成畫作，百分百還原父子溫馨畫面，畫得唯肖唯妙，完全睇唔出係幾歲人仔嘅出品，藝術天分相當出眾。至於細仔Yannick送上嘅插畫，簡直堪稱「落手落腳」用心之作，事關佢上色時又出手又出腳當畫筆，雖然過程混亂，搞到全身都係顏料，但成品嘅顏色混搭又出乎意料好睇，似乎兩個囝囝都充滿藝術觸覺，大仔行寫實人像畫路線，細仔就擅長抽象視覺派，各有千秋。