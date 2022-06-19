味蕾周遊亞洲　全新餐廳特色滋味

亞洲範圍非常廣，最大國家當然是中國，其次還有日本、韓國等較為人熟悉，今日介紹幾間全新開業的餐廳，不若而同主打亞洲地區風味，有粵菜、川菜、台灣菜及韓菜，一次過味遊多個地方，讓味蕾出走。

玩轉中菜

剛開業不久、以中菜為主題的全新餐廳「鍋點」，由The Big Things Kitchen × 斤両合力打造出新派型潮中菜館，最搞鬼是將鍋飯變潮物，好似「好酸菜脆炸鯛魚飯」、斤両•鮑汁花膠刺參撈飯、八年陳皮砵酒燉牛臉頰、溫泉蛋鮑魚葱油培根脆脆拌飯、別不同蟲草花山藥雞飯、大澳蝦醬豚肉飯。以「好酸菜脆炸鯛魚飯」為例，用上正宗潮洲酸菜、泡辣椒、花椒和辣椒，以日本鯛魚魚湯製成酸辣開胃湯底再濃縮成為精華醬汁，之後將日本雕魚炸成魚柳，酸菜醬汁，玩味十足。此外，還有多款獨特小點，好似用中華沙律、鳳尾蝦及蛋黃黃金醬等炮製的黃金蝦多士，又或用黑醋、鰻魚和葱絲製作的黑醋鰻魚脆等，玩味又美味。中菜又點可以無湯水呢？新店有多款滋潤湯水，包括杞淮蟲草花燉花膠、三果雪蓮子燉海海底椰、珍菌雲腿燉冬瓜湯和沙參玉竹雪耳蘋果湯等。

嗜辣大愛

喜歡食辣的旺角新開業、主打川菜兼以秘製香鍋醬濃香而命名的「麻辣香鍋」或許是不錯之選。餐廳負責人鄭先生有逾廿年川菜經驗，更曾赴四川拜師學藝，以傳統川菜烹調技巧配合創意，炮製出大眾口味的新派川菜，好似麻辣海鮮鍋、酸菜魚、麻辣小龍蝦、辣子豬大腸、藤香雞等，均由鄭先生自家調味。當中的麻辣海鮮鍋，用上滿滿的辣椒、芝麻、芫荽等，配以含超過24款香料秘製的招牌香鍋醬調味，再加入肉蟹、大連鮑魚、海蝦、沙白蜆、魷魚炮製而成，麻鮮辛香兼而有之，愈食愈辣、愈辣愈想食！而川菜店常見的辣子豬大腸，大廚就棄急凍雪藏貨色，改用新鮮豬大腸，要花工夫處理，過程繁複，之後再蒸煮油爆及加入泡椒拌炒，香辣美味之餘，亦誠意十足。新店由即日起至7月15日期間更推出新張優惠，惠顧麻辣香鍋可享免加一服務費，柯打香辣海鮮鍋更照價9折。

寶島便當

曾經，台灣是不少人喜歡遊玩的旅遊勝地，尤其是短假期首選，幾年來巴絲打無得出埠旅遊，是否很想念寶島美食呢？紅磡就有間新開台式便當餐廳「台北人」，由台灣人夫婦開設，精選當地食材及調味，讓大家品嘗到台灣職人的原味道。食物以台灣鐵路便當為藍本設計，有阿嫲的排骨便當、蛋餅、涼麵、台式臭豆腐、酥炸甜不辣、阿嫲的紅茶及鮮奶茶等。必試阿嫲的排骨便當，由男煮人Stan自家製的不帶骨排骨，蘸上薄薄一層的台灣地瓜粉酥炸，加上醬汁，帶點滷水風味，便當還加入大量配菜，好似炒椰菜，以及以台灣豆瓣醬炒的粉絲及粟米、自家製辣菜脯及珍珠米，豐富滿足；而配菜更會不定期轉換，保持新鮮感。

韓食Double Up

韓國菜是不少港人喜愛菜系之一，由韓燒到傳統韓食都有一定捧場客，最近旺角新開業的「韓膳宮」，可以一次過品嘗到多款韓式經典料理以及韓燒，前者有韓式海鮮鍋、部隊鍋、醬油蟹或蝦、人參雞湯、韓式炒飯、炒冬粉、海鮮煎餅等，韓風味濃。至於韓燒，採用放題形式，有精選韓燒放題及頂級韓燒放兩款套餐選擇，前者可任食多款精選肉類、壽司手卷、小食等；而後者則精選韓燒放題食品以及任食多款刺身及頂級美國牛肉。為慶祝新店開業，於11:30至16:30（75分鐘用膳時間）可以優惠價HK$88享用特價放題，抵！