小野寺梓 黑白分明可人兒

黑同白呢兩種顏色各走極端，可以獨當一面之餘，亦可以互相襯托，所以唔少女仔喺衣着打扮方面都會利用黑、白兩色作配搭，以增強自己嘅吸引力。今日為大家介紹嘅美少女小野寺梓，可謂得天獨厚，身上擁有黑白分明嘅特質，心口仲夠晒激凸，難怪有唔少男士成為咗佢嘅粉絲！

黑髮襯雪肌

家陣好多人鍾意將頭髮染成唔同顏色，有金有銀，有紅有紫，認真多姿多采，唔知大家最欣賞邊種髮色呢？小弟同好多日本寫真迷一樣，始終都係比較喜歡女優以自然又烏黑嘅頭髮示人，好似近期喺寫真界漸趨活躍嘅小野寺梓，就以一頭黑髮作為賣點。天生有一張純真面孔嘅梓妹，雖然樸素到有少少娘味，但係襯埋一頭黑髮，畀到人一種鄰家少女嘅感覺。除咗頭髮夠黑，佢嘅肌膚相當雪白，透明感十足，扮白雪公主真係入型入格。最難得嘅係，梓妹嘅身材纖巧得嚟，上圍脹卜卜，着起泳衣真係勁吸睛！

女團怕醜妹

話時話，梓妹唔止個樣清純，性格都好純真，佢話每次着起性感衫喺咁多人面前騷首弄姿，一啲都唔自在，好彩佢喺唔戴眼鏡睇嘢嗰陣，眼前景物會顯得矇查查，所以表現先會冇咁生硬。其實拍寫真只係阿妹嘅副業，佢嘅正職係美少女組合「Pure White Canvas」嘅主力成員，平時會四圍登台表演。提到組合嘅發展，梓妹就感動到想喊，事關佢哋即將喺河口湖開演唱會，本嚟上舞台開騷唔係乜嘢大事，但受到疫情影響，之前有好多表演都要取消或延期，今次能夠如期上演，實在相當難得，佢諗起到時可以聽到觀眾嘅歡呼聲，真係未上台先興奮。