追求快感　乜都Duck！

講起「鴨」，好多人都會聯想到男妓，但原來鴨嘅英文「Duck」都可以令人想入非非，甚至可以為好色男女帶嚟快感呢！

Rubber Duck 唔係膠鴨

當你同外籍女友嚟個鴛鴦戲水，卿卿我我，諗住進入正題一刻，佢突然問你有冇準備「Rubber Duck」，千祈咪以為佢想同你玩膠鴨，而係想提你預備安全套咋。查實「Rubber」本身已可解作安全套，而「 Duck」同「Dick」（兵器咁解）嘅發音相似，兩者加埋一齊，就變成安全套嘅一個可愛別名。

順帶一提，假如女友喺事後話同你享受咗一段美妙嘅「Duck Sex」，咪以為佢喺度諷刺你係鴨，而係讚你嘅床上表現勇猛，搞到佢嘅呻吟聲好似鴨叫咁激烈。

I Rub My Duckie 得獎玩具

玩浸浴嗰陣，有啲人會貪得意放一兩隻小黃鴨喺浴缸度玩，但原來有種小黃鴨唔止會浮喺水面，仲識得震，佢就係被評為情趣玩具史上最可愛嘅震蛋之一「I Rub My Duckie」！呢款情趣用品早喺2001年誕生，憑住可愛嘅小黃鴨造型，成功喺2002年獲得最佳性玩具殊榮，而往後生產商仲先後推出多種造型、震速同大細，唔知大家有冇興趣試玩呢？

《OMG...It's the Duck Dynasty XXX Parody》 惡搞經典

美國有唔少向人氣電影或電視「致敬」嘅四仔作品，好似由Juicy Entertainment喺2013年推出嘅《OMG... It's the Duck Dynasty XXX Parody》，就係惡搞美國喺2012年至2017年期間播放嘅真人騷《Duck Dynasty》。講真呢個節目應該冇乜香港人睇過，但喺美國勁紅，所以惡搞作未推出，已獲得高度關注，而最過分嘅係四仔版劇情居然同原作有八成相似，問你服未？除咗有話題性之外，參演名單會見到Kendall Karson、 Maddy O'Reilly、Natasha Starr等名字，可謂粒粒皆星，所以先會有咁多人期待。

同場加映：鴨嘴女優紺野光

喺香港，話個女人個嘴似鴨嘴，分分鐘畀人鬧，但如果對方係日本妹，情況會好唔同。原來喺日本人眼中，擁有「鴨嘴」（アヒル口）嘅女性係可愛嘅象徵，所以唔少女仔喺影相時都會故意嘟出鴨嘴，而喺AV界就有位女優憑住可愛鴨嘴而上位，佢就係有「人間國寶」之稱嘅紺野光。喺2013年6月以kawaii專屬女優身份出道嘅佢，唔夠一年就轉做企劃單體女優，仲喺2015年12月演出由BALTAN推出嘅超人氣作品《鴨嘴美少女》。值得一提，紺野光喺2021年被媒體評為「最想同佢拍拖嘅AV女優」第10位，足以證明佢係幾咁受男士歡迎。