【是日通勝】

農曆五月廿二

壬寅年 丙午月 甲辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、祈福、解除

忌：大事勿用

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、14、27、36

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：能夠做到處變不驚，身邊人會對你另眼相看。

金牛座：身心狀態不俗，但切忌為了減肥而胡亂節食。

雙子座：事業運一般，宜腳踏實地，勿抱持僥倖心態。

巨蟹座：努力向着目標進發，運氣差也不能阻你成功。

獅子座：愛情運強，單身者多曝光，可打破感情悶局。

處女座：幸運指數最強，事業發展有機會更上一層樓。

天秤座：有好運氣加持，宜抓緊時機向事業目標進發。

天蠍座：運勢糟糕，但要保持樂觀，穿黃色衫較有利。

人馬座：財運欠佳，反應遲鈍，有可能錯失投資良機。

山羊座：沒必要跟別人作無謂比較，煩惱也會少一點。

水瓶座：一子錯，滿盤皆落索，謀事一定要步步為營。

雙魚座：知足常樂，對得失看得太重會加大心理包袱。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）鼠 遇貴人

（跌）狗 小人多

鼠：獲貴人提攜，可望於職場發揮自身才能。

牛：雜務纏身，易顧此失彼，行事要分輕重。

虎：人緣不錯，易與同事朋友建立良好默契。

兔：職場競爭大，要有勞而無功的心理準備。

龍：貪玩易心散，工作欠積極，犯錯機會高。

蛇：工作運特別好，面對競爭壓力毫無懼色。

馬：運勢好壞參半，待人接物要腳踏實地。

羊：財運不錯，投資可一試，但要謹慎行事。

猴：人際關係好，專注事業發展，穩操勝券。

雞：好運降臨，正能量滿滿，事業漸入佳境。

狗：是日沖煞，有小人出來搗亂，容易犯錯。

豬：遇事不要慌，保持冷靜，問題不難解決。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

往事已成空，還如一夢中

新冠疫情不經不覺已爆發兩年多，人類命運今次都不能避開這場劫難，坊間有些大師從一開始就用他的玄學理論作出預測和提出化解方法，但多次都未能如願，是否玄學不準？抑或是他們利用這知識來刷存在感？希望博得一次就聲名大噪。

坊間有各種各樣的訊息撲面而來，當中夾雜不少宣傳廣告，令人難以分辨真正有用的資訊，而那些自吹自擂、自圓其說的人，當自己是神人般吸引信徒，製造噱頭，煽惑情緒，誰能準確告知我們疫情何時告別呢？真正高人深明靜中待變。

《了凡四訓》有言「命自我立，福自我求」，生命中所有的福運，看似不可預測及定數，實則皆有因果。

現今無論你出身高貴或低賤，都無關宏旨，你必須有做人之道。

唐代文學家韓愈曾說：「仰不愧天，俯不愧人，內不愧心。」人世浮沉，高漲有之，低沉有時。春夏秋冬，輪回交替，人這一生，無法重走，積德毋須人見，行善自有天知。人為善，福雖未至，禍已遠離，人為惡，禍雖未至，福已遠離。

正所謂「百年修得同船渡」，要珍惜身邊親朋人際關係。