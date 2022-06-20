新歡猛料背景曝光　范冰冰爆戀情後首度開腔：終於...很妙

內地女星范冰冰年前捲入逃稅風波後變「雙失」，事業、愛情盡失，近日卻突然傳出有新歡，被爆秘戀四眼中佬，甚至有指男方早已融入家中見晒家長，隨時好事近。昨日（19日）男方再被起底，有爆料指冰冰新歡名叫郭岩峰，跟冰冰同是1981年出生，曾在軍隊當兵18年，更立下二等功，退伍後當上金融公司副總裁，負責軍事化管理，有網民聲稱曾在公司活動上碰過他幾次，指他：「感覺人還挺隨和的，工作能力也挺強的，范冰冰找這樣的一個人還挺靠譜」。另有網民提供該郭岩峰的獎章、軍中射擊照等，又謂：「算是我們公司最年輕的高層，之前一直聽說單身，沒想到居然成了范冰冰的男朋友。」爆料又指郭岩峰從小就有口吃問題，為克服這毛病經常嘴裏含石頭、照鏡子練習，如今事業、愛情都登上高峰，網友大讚其經歷超勵志。

而爆出新戀情後，冰冰亦首度開腔，於社交網留言自爆：「一直想做的事......終於......很妙......」，字裏行間充滿遐想，不難令人聯想起其緋聞，疑暗指終於脫單，但其實佢只係一如以往咁拍片分享保養心得，所謂「一直想做的事」係講緊去美容院做Facial，見佢素顏上陣，並大方記錄低做Facial嘅整個過程，不但笑言之前因在家防養疏於保養，需立即「急救」，另一段片更透露自己正辟穀減肥，唔通係因為有新戀情嘅出現，所以博到盡多管齊下，務求喺男友面前幾時都保持住最佳狀態。