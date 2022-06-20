譚凱琪演恐怖人妻「奸」上位　感激老公做最強後盾

藝人譚凱琪（Zoie）破格變「奸」引起熱話，然而這個現實生活中的幸福人妻，獲丈夫支持繼續追夢，對方更全力照顧家庭。談到以往情路上起跌，她直言曾試過因猜疑完全喪失自我，如今懂得惜福感恩。

Zoie產後約5個月，復工接拍無綫熱播劇《十八年後的終極告白2.0》，並一改以往戲路變得深謀遠慮，死前一刻依然與「丈夫」譚俊彥（Shaun ）鬥智鬥力！她感激今次團隊的幫忙：「個劇本好完整，加上Shaun同陳山聰嘅幫忙，佢哋好專業，令我好容易投入，只係產前已經休息咗年幾，拍攝時又要兼顧家庭，好似冇晒記性咁，自己忟自己，驚阻人收工嘛。（嚟緊想再挑戰啲乜？）專業人員，或者好粗鄙咁去演喜劇，應該都有啲難度。」

劇內感情路非一般，現實生活中Zoie與丈夫卻相當恩愛。問到她最欣賞對方甚麼，她坦言﹕「佢份人好踏實，冇乜花言巧語，同佢相處舒服。佢所有嘢都係以我好為出發點，咁樣已經夠嘞。（以前拍拖冇乜試過互相猜忌？）細個嗰時拍拖，都會成日猜測對方嘅，但與此同時就發覺冇咗自己，唔健康之餘亦浪費光陰，搞到成個人好攰。當時我就同自己講，點都要揀個值得信任嘅人。」

對於太太繼續拍戲追夢，Zoie丈夫不單全力支持，更幫手照顧屋企﹕「我拍完套劇之後，發現囡囡好黐爸爸，例如陪瞓、半夜餵奶咁，囡囡都一定要爸爸，但我又唔會呷醋，一嚟想囡囡多啲人錫，二嚟我老公除咗工作外，真係將所有時間花喺囡囡身上。」囡囡甫開聲說話便叫爸爸，樣子更加如父親一般，Zoie笑說：「所以老公咪更加緊佢囉。」

問到有否打算再追B，Zoie表示未有認真與丈夫討論，一齊聽從天意﹕「好多人叫我追多個陪囡囡，我就諗如果真係嘅話，就唔好隔太耐嘞，驚冇耐力再湊小朋友，但我覺得如果追唔到都有其他嘅辦法，好似帶囡囡多啲同同齡小朋友玩，佢都未見個山聰個仔，佢兩個差幾個月咋。」

髮型﹕Jamie@Hair

化妝﹕Henry Lee