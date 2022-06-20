東方日報C1：張致恒「渣男」變「暖爸」　愧對妻兒擬結紮

負面新聞多多的藝人張致恒，趁父親節真情剖白，首度當住妻兒面前，悔恨因背負「渣男」之名而連累家人，最愧疚是未能兌現讓囝囝做「富二代」的承諾。為免舊債未清、「兒女債」再利疊利，他有意做結紮手術，決心痛改前非；而太太雯雯亦打算重回職場，幫補家計。

近年屢受欠債負面新聞困擾的37歲張致恒（Steven），在父親節前再添新「兒女債」，第3名兒子提早一個月出生陪過節。昨日他帶同太太雯雯及剛3歲大的兒子天寶罕有接受專訪，雖然孭住「渣男」Icon，但在囝囝面前卻是「暖爸」一名，父子手拖手到連鎖店睇玩具，再到餐廳歎下午茶，見天寶全程攬住爸爸唔放，父子感情深厚。

問到如何慶祝父親節？Steven直言湊住3名愛兒已忙到癲，所以一切從簡：「呢個飲完奶，嗰個又換片，都係喺屋企切蛋糕就算。佢哋咁細個， 都唔知父親節係乜，儲埋先，定有回報嘅。」忙湊仔又要搵食，加上受失眠困擾，他每日只能淺睡4至5小時，但看見兒子安穩成長，再辛苦也感值得。

「富二代」承諾落空

獨力孭起成頭家，自認並非好爸爸的他，坦言養小朋友最大壓力：「3個仔都飲奶粉， 2、3日就開一罐，小朋友啲嘢特別貴，見到啱個仔嘅會買咗先，仲要最好同唔係二手嘢，不過玩具、衫就可以幾兄弟輪住玩輪住着。」

問到對兒子曾有何承諾？他苦笑說：「想佢哋做『富二代』，我都捱過窮，依家狀況唔係咁好， 希望佢哋18歲前畀我照顧到，18歲後就可以自食其力。」又坦言對囝囝有內疚感，因大仔申請入讀幼稚園時，疑因其負面新聞而被拒，他無奈說：「試過出街被人指住鬧『渣男』，鬼叫我係公眾人物咩，但老婆唔開心，唔關事嘅仔又硬食。」

太太想打工幫補

問會否再追個女，Steven怕怕說：「我都考慮做結紮手術！其實生第3個係意料之外，而且今次好驚險，太太突然流好多血，要Call白車入院輸血， BB可能腸發炎而留院個幾禮拜，好在依家冇事咋！」談及早前太太鬧離婚，他指太太3年來不停懷孕而影響情緒，更當面問身邊的雯雯可想離婚， 雯雯細聲答：「睇你咋！」雯雯坦言想出外打工賺生活費，但又擔心家傭一人難照顧3名幼兒及3隻愛犬，故陷於兩難困局。

工作方面，Steven坦言愛幕前工作，但亦自知崩壞形象難於修復。不過天無絕人之路，他打算轉職幕後，早前與內地製作人合作寫劇本，並得到投資者支持，或於疫情過後作進一步商議，希望盡力搵錢，及早一筆過還清所有債務，令人生重回正軌。

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