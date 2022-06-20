葛綽瑤想挑戰意想不到角色　唔介意醜化演喪屍

《全民造星IV》參賽者葛綽瑤（YoYo）自少已對表演有興趣，她表示：「我3、4歲就開始學芭蕾舞，又有學琴同參加合唱團，中學選科都係揀音樂，亦有考過演藝學院，可惜考唔入，所以我去咗讀幼兒教育，因為我好鍾意小朋友，覺得可以做音樂老師。」然而，最終只讀了兩年幼兒教育便退學，繼續去追尋自己的舞台：「當時參加咗個舞台劇，所以退學。（父母有冇反對？）當然反對，佢哋覺得我爭少少就畢業，好多謝佢哋唔會迫我做我唔鍾意嘅嘢，支持我做我鍾意嘅嘢。」放棄學業的YoYo終於心願達成，雖然未能成為女團一分子，但被ViuTV羅致旗下並有機會拍劇。

她自言在《造星》中給人文靜感覺，但其實有跳脫一面，有時會忽然「跳掣」，她笑言：「好多網友都覺得我好保守，話我嘅衣著永遠係冬天，好安全唔會走光，因為我着住長袖衫同長褲會比較輕鬆。（如果將來拍劇要性感打扮或者有大膽親熱戲接唔接受到？）都係一個嘗試，入咗行好多嘢都要試，但私生活就會選擇保守同舒服衣著。」她指想挑戰大家想像不到的角色，例如殺手或者演喪屍片：「如果拍喪屍片，希望追到最後先變喪屍，我唔介意醜化。（你寧願醜化定係露？）醜化啦，真係唔得先揀露。」