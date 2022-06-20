《撞車》奧斯卡導演Paul Haggis意大利涉性侵被捕

憑2004年電影《撞車》（Crash）奪得奧斯卡最佳電影與最佳原創劇本的69歲加拿大導演兼編劇Paul Haggis，昨日（19日）於意大利涉性侵與嚴重傷害1名女子被捕。據稱Paul於意大利Ostuni連續2天強姦1名非當地女子，在日出時帶她到機場並離棄她。機場工作人員與警方發現女子後，為她施行急救，再送院治理。她其後落案起訴Paul。

Paul透過發言人否認指控：「意大利法律下，我不能討論證據。不過我很有信心對Haggins先生的所有指控都會被撤銷。他是絕對清白，願意與當局完全合作，讓真相快點浮現。」Paul原定於當地《Allora電影節》舉行大師班，他被捕後電影節舉辦者發出聲明指感到震驚，並取消他的參與。

以往Paul亦曾被指控性侵，女公關Haleigh Breest於2017年入稟指控他2013年於紐約出席完首映禮後強姦她，索取民事賠償。Paul反控對方勒索，堅稱兩者性行為屬自願，但被撤銷。Haleigh的官司仍待審訊，但她鼓舞了另外3名女子以匿名方式指控Paul於1996年至2015年間性侵她們，但她們未有入稟。