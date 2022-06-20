影后如何煉成的？黃一山爆張曼玉因攝影師一句話發奮

影后張曼玉向來是香港人的驕傲，但你認識她又有幾多？藝人黃一山（細龜）在個人短片頻道，就提及曼玉鮮為人知的趣事。

細龜說︰「依家好多年輕女演員，好多個樣我都認唔到，因為個個塊面都係尖尖咁，但係我哋嗰個年代嘅女演員，肯定到依家你哋都記得。」他舉例有張曼玉、林青霞、鍾楚紅等，可謂各有特色。提起張曼玉，指她在外國長大，性格與別不同：「張曼玉個人就係外國人個性格，我行我素，但係個人完全冇架子嘅。其實大家留意下張曼玉個樣，眼耳口鼻如果分開嚟睇，係唔靚，但係一合埋呢，就好靚！」

細龜又爆曼玉有一件「好瘀」的趣事，他表示自己當年做《娛樂新聞眼》訪問曼玉，當時的攝影師叫「肥佬華」，肥佬華當時面色好凝重，就問他為甚麼那麼怕，因為曼玉很好人，他說︰「點知見到曼玉之後，佢第一時間唔係同我打招呼，就係叫『肥佬華』，我哋望一望肥佬華，點解曼玉咁大反應呢？曼玉亦都唔怕講番自己啲瘀事出嚟，曼玉話當年拍TVB嗰部《新紮師兄》，即係有梁朝偉嗰部，佢話『嗰時我唔識演戲，就係呢個肥佬華，話我唔識演戲，話我stupid，從此我就發奮，我就記住呢句說話，我就好好去演戲』。」

細龜又指曼玉一邊講，肥佬華一邊滴汗，而當時曼玉已是國際級的影后，肥佬華仍在電視台做攝影師，他說：「係張曼玉講出嚟完全係開心㗎，講笑嘅樣，佢就係一個咁直嘅人！」細龜做完訪問就問肥佬華為甚麼這樣大膽話張曼玉，他表示當年張曼玉拍《新紮師兄》時真的是不懂演戲：「講畀佢聽唔明，成日要NG！」

細龜又說︰「當然曼玉係選港姐亞軍出身，選美出身，唔係入演員訓練班，唔識演戲當然好正常啦！但係就係因為肥佬華，可能係呢個激將法，先有曼玉嘅今日，曼玉除咗演技好之外，佢就挑戰自己，就走去唱歌，有一次我聽佢唱歌，真係走音！但係唔緊要，因為張曼玉就係一個咁可愛嘅人，佢就鍾意我行我素，反正我喜歡唱歌，唔需要點樣睇你哋嘅反應，樂在其中就得啦！」