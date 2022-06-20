周杰倫官宣7‧15出新碟　巴黎歌劇院錄音夠架勢！　

已有6年未有推出專輯的台灣天王周杰倫，昨晚（19日）發布創作新專輯的紀錄片，正式宣布專輯於7月15日推出。片中他和化妝師杜哥及魔術師陳冠霖等，到法國當地的古董及二手貨市場入貨，他說：「我要找一個東西，所有歌迷都在期待，跟專輯有關係的東西。」期間想買衫的杜哥，以簡單英語跟店主講價失敗，周董立刻出手以法文講價，最後成功交易，眾人驚訝他甚麼時候學懂法文，他得戚地說：「學點法文好不好？」當去到賣黑膠唱片的店舖，陳冠霖說：「要找老歌來這裏就對了。」

周董聞言即秒回：「我還需要找老歌嗎？我自己就是寫歌的人，我就可以寫一首老歌。」並買了一個50年代出產的米高峰：「新的麥克風音色可以調成那種氛圍沒錯，但氛圍跟別人不一樣。」暗示新專輯跟復古風有關。一時興起在店內彈琴的周董，說用這個鋼琴會寫出有蕭邦年代感覺的歌曲，但原來該琴售價100多萬歐元（約824萬港元）。

之後周董在巴黎車站彈琴寫歌，原因是「創作環境很重要，我要挑戰在車站寫歌！」又在巴黎歌劇院配唱錄音，他說：「好適合拍MV。誰說拍MV才要找漂亮的地方？錄音也要找漂亮的地方。」大批樂迷指周董選在以上地點錄音寫歌，豪氣又架勢，超級期待新專輯！