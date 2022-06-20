IVE帶貨能力勁　安俞真做完主持又拍綜藝頻頻曝光

韓國限定女團IZ*ONE出身的張元英與安俞真，去年12月1日以新人女團IVE再次出道，出道碟《Eleven》首周大賣15萬張，創下當時女團出道碟的最高銷量，她們於今年4月5日推出第2張專輯《LOVE DIVE》，首星期賣出超過30萬張，成長速度驚人！

組合爆紅，成員亦頻頻接廣告，除了張元英之外，同樣擁有靚樣和白滑長腿的隊長安俞真亦成為廣告界新寵兒，先後擔任服裝及護膚產品的代言人，她又頻頻在社交網為國際品牌宣傳，足證她的超強帶貨能力。

而口才好加上形象健康的她曾是音樂節目《人氣歌謠》及綜藝節目《警察部隊》的主持，日前亦為年度音樂盛事《Dream Concert》做主持，而人氣綜藝節目《新西遊記》及《三時三餐》的金牌製作人羅英石親自操刀的動作冒險綜藝節目《Biong Biong地球娛樂室》將於本月24日首播，成員包括安俞真、女團Oh My Girl成員Mimi、女Rapper李泳知及諧星李恩智，她們將在泰國展開各種遊戲，帶給觀眾歡樂，由於今次是安俞真首次演出羅英石製作的節目，粉絲都十分期待。