海俊傑8月返內地拍古裝劇　慶幸有太太同行

歌手海俊傑繼《一切出門之後可能發生的事》後，相隔7個月再推出新歌《平行時空》，不過今次只有個多月時間宣傳，皆因7月時要到北上到橫店拍由林子聰（肥仔聰）擔任編劇、籌劃、導演及監製的新古裝劇。

海仔接受訪問時表示：「其實都唔怕影響新歌宣傳嘅，因為依家都興喺網上做宣傳，唔係次次都要現真身。」談及8月正式開劇時，要在高溫下於內地拍古裝劇是體力大考驗，他認同：「都大鑊架，應該都好熱，不過我都試過冬天時，喺內地拍劇凍到飛起嗰種辛苦，真係無論着幾多件衫、幾多條褲，因為長期喺室外，一樣凍到入骨，(怕熱定怕凍？)兩樣都拍。」

唯一慶幸是此行可和太太同行，方便有人照顧：「冇佢真係唔得，有太太喺度就好好多，我仲會同佢去上海探吓外母，因為內地都有疫情，所以都有一段長時冇見面，仲會同啲好友見吓面，好似陳浩民咁。」問到陳浩民開直播時經常和太太吵架？他稱亦有留意，不過不擔心好友婚姻現危機，他笑問：「係真係假架？等我見面時問吓佢，或者佢要賺點擊啫？！」而返港後，他又要連拍兩齣無綫劇，工作忙到明年年頭，但覺得做藝人愈忙愈好。