撇老婆小松菜奈　菅田將暉光頭新Look捧拳賽

29歲日本影帝菅田將暉，去年11月迎娶暗戀多年的女神小松菜奈。新婚的他昨日(19日)撇低老婆，以剷光頭現身東京巨蛋，偕人氣樂隊King Gnu主音井口理及男星橫濱流星，觀賞有「神童」之稱的搏擊天才那須川天心對「K-1王者」武尊的Kickboxing世紀之戰《THE MATCH 2022》。

菅田自今年2月起便停工放婚假，他與小松於4月在北海道補辦婚禮及飛沖繩度蜜月後，上月已低調復工拍新片，相信Skinhead髮型正是其新片造型。賽事結束後，菅田更與樂隊主ONE OK ROCK主音Taka登上擂台，向以5-0大勝武尊的那須川天心獻花。

當日拳賽吸引逾5.6萬人入場觀戰，台下同樣星光熠熠，大批藝人空群而出。結婚5年的女星武井咲，與組合EXILE主音TAKAHIRO恩愛捧場，同行還有TAKAHIRO的隊友岩田剛典。因不倫停工中的樂隊RADWINPS結他手桑原彰，亦與主音野田洋次郎、好友Taka一同觀戰。男星松田翔太、三浦翔平、山下智久、布袋寅泰、前AV女優明日花綺羅、女星山本舞香、Rola、奧運滑板金牌得主堀米雄斗及平野歩夢等亦是座上客。