北歐芬蘭除了是旅遊勝地，當地的姆明一族更是家喻戶曉的卡通人物，白雪雪的姆明、文青風的史力奇和古靈精怪的阿美，再加上大班朋友和樹精靈，可以說是深入民心。近日，有酒店或茶飲店以此作主題，推出不同的餐飲美食，讓姆明一族陪大家齊齊嘆。

打造精靈國度

童話故事或卡通片裏，精靈總是無處不在，由6月30日至10月31日，香港愉景灣酒店推出姆明主題住宿計劃，整間酒店的大堂、餐廳、主題樓層和客房都會以此作布置，簡直變成姆明一族居住的精靈國度。住宿計劃包括1晚酒店客房、自助早餐、主題下午茶和DIY製作姆明環保袋工作坊，每房的客人可以獲贈主題限定禮品包。樓層會有4個主題房，內有姆明圖案床尾布、玻璃窗上有造型貼紙，就連瓶裝水、門牌、枱橙等都有特定圖案。下午茶方面，金色層架加主題碟子，配蝦肉茴香麵包配刁草沙律醬、芬蘭式肉丸配酸忌廉薯蓉、烤忌廉芝士野菌茄子卷，以及蝶豆花啫喱配椰子奶凍、荔枝啫喱士多啤梨慕斯蛋糕及自家製棉花糖等甜點。之後再參加工作坊，將自己的製成品帶回家，繼續感受精靈國度。

限定冬瓜茶

住在森林的姆明一族，面對四季分明的天氣，快快樂樂地生活，來到夏天，究竟會喝甚麼飲品解暑呢？灣仔茶飲店1011 SIPTEA由現時至6月29日舉行姆明期間限定店，當中選擇首次設計的罐裝蕎麥冬瓜茶作間限定店的主題茶飲，4款新罐子以姆明、史力奇、阿美配芬蘭夜空和粉色設計，未喝已覺透心涼。芝士蛋糕的包裝也以姆明角色設計，和蕎麥冬瓜茶配合得剛好。為了各位粉絲，店子推出不同的優惠，如選購罐裝蕎麥冬瓜茶，會隨機贈送經典姆明小拼圖乙款，又或消費滿指定金額送PCV飲品提袋等，再加上店內有多款主題周邊產品，揀啱就可以帶返屋企。