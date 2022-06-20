死前被爆曾遭放血！泰國女星Tangmo遺體驗出迷姦水

泰國女星Tangmo今年2月與多名富豪及經理人出海意外墜河身亡，事件再有新進展，近日有指她生前疑似遭到放血，認為可能遭到謀殺。而泰國法醫研究所日前公開Tangmo血液的檢測報告中，其血液中被驗到含有一種名為「氯硝西泮Clonazepam」（即迷姦水）的藥物成份！

不過泰國法醫研究所指出「氯硝西泮Clonazepam」是Tangmo長期服用治病的藥物，Clonazepam臨床上使用在抗癲癇、緩解焦慮、鎮靜、肌肉鬆弛等症狀，但由於副作用會讓人「強烈嗜睡」，因此被列入管制藥物，需要有醫師的特別處方才能服用。

有外科醫師Tavatchai在社交網上指出，根據資料顯示，Tangmo自2018至2019年曾到兩間醫院接受心理治療，但處方中從未有Clonazepam這款藥物，而對於法醫代表稱Clonazepam不是禁藥，他則反駁說：「但在國外，Clonazepam被歸類為迷姦藥。」由於當日Tangmo有喝酒，與藥物混合起來會讓嗜睡的副作用會更為嚴重！而在事發當晚警方曾要求船上的5位嫌疑人檢驗血液及尿液，事後在初步檢測血液時，嫌疑人之一的富商Por（亦即船主）被驗出有一種管制藥物「阿普唑侖Alprazolam」，和Clonazepam為同種類藥物，差別只在於副作用較輕微，富豪船主Por事後坦承是因為Tangmo落水感到極大精神壓力，為了緩解焦慮才服用。

但有醫生指出，阿普唑侖Alprazolam容易產生的副作用包含興奮、意識模糊、侵略易怒、瘋狂躁動、短暫失憶等，雖然的確有抗焦慮的作用，但泰國近幾年出現有人將Alprazolam趁機放進飲料中，讓女生喝下，等女生恍惚進而昏睡後再性侵得逞，被稱為是「迷姦水」。

而有律師Tam事後在社交網留言爆料指船上的5名嫌疑人之一曾經「習慣性下藥給女生」，但並未有開名，隨後又暗指這個人血液被驗出管制藥品，即被外界聯想此人就是富豪Por。