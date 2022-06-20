新季度慢跑鞋　流線外形加分

MIZUNO SPORTSTYLE繼上月與藝術大師空山基HAJIME SORAYAMA合作聯乘企劃，贏盡各界口碑後，最近又有新搞作，推出同樣搭載Infinity Wave技術的全新WAVE PROPHECY β慢跑鞋。為配合新鞋上架，品牌更特別於旺角THE FOREST同期推出驚喜展覽與咖啡活動，鞋頭千祈咪錯過！

襪套設定更貼腳

全新的WAVE PROPHECY β系列慢跑鞋用上襪套設定，搭配合成纖維鞋面，帶來更貼腳的着用感外，也讓鞋款更纖巧和更具流線美感。鞋款中底更用上品牌標誌性的Infinity Wave雙層波浪片，當中搭載品牌獨特的緩衝避震技術，在行走與慢跑時提供出色的吸震力與穩定度。加上今次備有黑、白和奶白3種百搭配色，正中愛簡約風的跑者口味！

城市花園藝術裝置

除新鞋款外，品牌也攜手本地藝術團隊START FROM ZERO與BLUE BOTTLE COFFEE，於旺角THE FOREST商場合作打造首個環保概念花園「THE PARK OF ZERO」。項目以城市花園及環保重用為概念，團隊將回收的木製裝置打造成展覽的大型木裝藝術，如巨型MIZUNO鞋盒、籃球框等。而且美國1966年出產的Airstream Caravel咖啡車亦現身展覽場地，大家睇鞋的同時，可以坐低歎番杯BLUE BOTTLE COFFEE精品咖啡，Chill到爆！

同場加映：馬拉松之神Eliud Kipchoge戰鞋開賣

有留意馬拉松賽事都知道，肯尼亞選手Eliud Kipchoge擁有飛一般的長跑速度，而一對好的跑鞋對於跑手又十分重要，因此大家都非常關注跑得最快的人腳下的哪對鞋。其實Eliud Kipchoge在跑道上一直與Nike拍住上，先是Nike Free、Epic React、Pegasus、Vomero跑鞋，接着又有Zoom Vaporfly Elite、Vaporfly Elite、ZoomX Vaporfly NEXT%等，到2019年這位飛人更着住Air Zoom Alphafly NEXT%的原型鞋打破人類極限，以1小時59分40.2秒完成全馬，達成馬拉松史上首度「破二」的成就。

來到近日，Eliud Kipchoge也率先在社交平台曬出新歡Air Zoom Alphafly NEXT% 2。其設計完全建基於初代Alphafly以及各類型頂級跑鞋上取得的經驗成果，以透氣Atomknit 2.0編織物料為鞋面，配以全掌Nike ZoomX泡沫中底、彎曲碳板、薄橡膠外底、闊身鞋跟等，因此能帶來更佳穩定性和支撐，讓跑手更舒適地應對長距離比賽。此鞋款將於7月下旬在港開賣，售價為$2,299，大家記得Mark實日期喇！