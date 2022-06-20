熊黛林嘆留家湊女太悶：希望可以開多啲工！

藝人古天樂、熊黛林、姜皓文、蘇永康、英皇集團主席楊受成，無綫總經理曾志偉等，今日（20日）在會展出席「粵港澳大灣區文創開新篇」記者會，麗新集團主席林建岳與紫荊文化集團董事長毛超峰席間宣布雙方一系列合作項目兼進行簽約儀式，當中計劃包拍攝10套電影及籌辦歌唱比賽等。

古天樂為其中一部有關宇宙航天題材的科幻電影《天梯》擔任監製，他在台上指天梯的意思是指直達太空的電梯，新片將在橫琴拍攝及製作後期，並於當地廠房搭建一個360度的LED虛擬實境進行拍攝，演員不用再像以往要在綠布境靠想像力演戲，在虛擬場景下拍下攝可加強真實感，又透露會聘請大量年輕人，幫助他們實現電影夢。

熊黛林受訪時透露希望能增加工作，因為在家湊小朋友不斷重複實在太悶，也嚮往過去飛來飛去的生活。問到外出工作兩個女兒不會投訴嗎？她說：「佢哋好識做戲，喺度嘅時候就會成日攬住我話佢話唔捨得我，但係一飛咗之後就同佢哋視頻就即刻冇乜嘢。」熊黛林指老公早年一直希望在大灣區趁樓價未飆升時置業，但直到她近期在內地工作才趁機買了一個單業，希望慢慢儲下物業，將來留給兩個女兒做嫁妝。