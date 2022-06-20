本日日本：GLAY歌迷會成立25周年　大阪．東京期間限定cafe登場

日本神級搖滾組合GLAY出道30多年以來風靡萬千樂迷，其官方歌迷會「HAPPY SWING」趁着成立25周年，將於6月24日至7月24日及7月14日至8月28日，分別在大阪心齋橋及東京新宿開設期間限定「25th Anniv. HAPPY SWING Cafe」，讓歌迷們可以聚首一堂，多個朝聖的地方。菜單方面當然選用了Teru、Hisashi、Takuro及Jiro 4人的卡通頭像及「HAPPY SWING」主題顏色去創作食品，也有4位成員創作的菜式，還有由主音Teru設計的卡通公仔Zura作主題的食品及飲品，打卡一定打到手軟。同場亦有「HAPPY SWING Cafe」做主題的限定精品發售，以及為「HAPPY SWING」會員而設的限定產品。預約客人更有機會獲得餐墊及杯墊，可以好好留念一番。

大阪．心齋橋：kawaraCAFE&DINNING心齋橋店

日期：6月24日至7月24日

地址：大阪府大阪市中央區西心齋橋1-4-3心齋橋オーパ 9樓

東京．新宿：BOXcafe&space新宿Mylord 2號店

日期：7月14日至8月28日

地址：東京都新宿區西新宿1-1-3新宿Mylord 7樓