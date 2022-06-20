謝霆鋒新片煞科宴滿場飛　張學友開到口恨再度合作

英皇電影《海關戰線》近日舉行煞科宴，導演邱禮濤、監製邵劍秋、編劇李敏，聯同主角張學友、謝霆鋒、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌及衛詩雅等出席，同時電影的三張先導海報曝光。

久未接戲的學友表示今次拍攝過程愉快：「太耐冇拍戲，見到認識嘅工作人員，大家都有工開，喺片場傾吓講吓，拍得好開心！」之前學友與霆鋒只在《全城熱戀熱辣辣》合作過一場戲，跟吳鎮宇甚至從未合作過，學友打趣道：「希望以後大家再有機會碰頭，我會同楊老闆講，下次畀多啲戲份我！」歌神難得出山，不少工作人員自然抓緊合照機會，親切的學友亦有求必應。

至於身兼男主角及動作指導的霆鋒，為答謝團隊的付出，霆鋒親自偕導演、監製及編劇逐枱敬酒以表謝意，霆鋒稱今次拍攝過足癮：「實際拍咗60幾組，但籌備工夫花咗唔少時間，總計都有80組！」問到殺青心情，他感性道：「好似我呢種喺片場長大嘅人，最唔捨得當然係片場入面嘅人！」首次參演香港大型動作片嘅劉雅瑟就形容心情緊張：「很驚心動魄嘅一次體驗，冇諗過呢啲爆炸場面，都係真實拍攝！但好遺憾冇得同學友有更多對手戲，期待之後仲有機會演呢類型電影，希望下次有多啲動作戲！」

另外，英皇集團主席楊受成在煞科宴上感謝台前幕後的演員及工作人員通力合作，才可以在疫情之下，排除萬難拍出這部佳作。他又指除了劇組努力，在拍攝上得到香港海關的全力配合，借出昂船洲海關基地、北角海關總部以及不少船隻，令整部電影充滿真實感，為多個大場面增添強勁氣勢及說服力。