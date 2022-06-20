張敬軒賀演唱會破4大紀錄　慶功豪擲35萬派畀幕後

張敬軒 《The Next 20演唱會》圓滿結束，目前一共創下4大紀錄，包括「嘉賓人數最多演唱會共58人」、「最夜完騷演唱會」 、「單場罰款最多演唱會」及「疫情期間開最多紅館演唱會，分別有2020年《盛樂演唱會》共8場，2021至2022年《The Next 20演唱會》共26場，18個月唱了34場，暫時冇人能破。

完騷後，軒公並未忘記每位幫過他的朋友，於社交網中突發深夜直播，多謝歌迷之餘，更不停找家中禮物送給歌迷，又逐一相約為他做嘉賓的歌手飯局作感謝，上周軒公更開庫，宴請所有台前幕後演出及工作人員慶功，食大餐之餘更自掏腰包拿出35萬現場大抽獎，讓一眾台前幕後開心不已。

慶功宴上軒公開庫儀式用攪珠的抽紙仔方式，最細獎項銀碼是1,000元，最大獎是10,000元，務求人人有份大家開心，但抽到最後，席間不少只抽到1,000元的「苦主」高叫加碼，結果每人變得到3,000元，然後抽到2,000元的幾十人又起哄，軒公見群洶湧，慷慨再開庫：「好！既然撳咗啲錢出嚟！老闆教落攞咗出來就唔好收番！」最終全晚一共抽了近35萬元現金獎，人人有份永不落空，連因工作未能到場的工作人員，都一樣抽到，個個滿載而歸。

軒公開庫之外，席間亦親自答謝每個組別的工作人員，感謝所有人對演出的貢獻，自言完騷至今，每晚演出仍歷歷在目，有很多關於演唱會的感受、製作故事，以及千言萬語想多謝各單位，打算於稍後再於社交網表達，揚言「長文情入」着大家留意。

今次演唱會之後，網上留言都指軒仔播「毒」，令眾多入場觀眾都患上「演唱會後遺症」，對其演出念念不忘，希望重溫入紅館睇騷，而網上重溫軒公嘉賓環節的收看次數，累積近3至4次，並收到不同的聲音。軒公早前亮相網上節目時，又自爆年尾想再開騷。

疫情期間，軒公已創吓「疫情期間開最多紅館演唱會」的紀錄，問到演唱會總監馮貽柏(Alex)，年尾再開係咪想再破紀錄？或者再創單一歌手，1年開2次大騷紀錄？Alex表示 ：「係呀，喺疫情期間，做到咁多場騷呢個紀錄，我哋永世難忘！係咪重可以創新紀錄？依家研究緊，研究到一個與別不同的方案，係有機會再開！我哋要不斷挑戰新高度嘛！不過依家都重係商議階段中，有消息會同大家公布！其實唔單止香港對軒仔有渴求，世界各地都重有好多人問緊，我哋會唔會帶呢個騷去巡迴演出，當然我哋係好想個騷變成世界巡迴演唱會啦，但都要睇疫情，希望疫情漸緩，大家回復正常生活，就會開始計劃巡演，大家咁掛住個騷，或者到時跟我哋去世界各地，旅行睇騷囉！」