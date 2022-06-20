Striemo電動三輪微移動載具

日本本田(Honda)新成立的子公司Striemo，推出配備自家平衡穩定輔助技術的全新個人電動三輪微移動（Micro-mobility）載具，最啱短途代步。

車身小巧，擁有1,090x480x1,180mm的車身長闊高，連電池車重約20kg，並可摺合收放。充滿電單次續航距離達30km，至於充電時間為3.5小時。提供低、中、高3段速模式選擇，分別是每小時6km、15km和25km。透過 3 輪車身架構，加上車載自家平衡穩定輔助技術，無論是在日常石屎/瀝青路面、泥地、碎石路、鵝卵石板路和其他凹凸不平的路段，都能輕鬆移動。進行大角度轉向，亦能維持駕駛穩定性。另一大賣點是即使人連車處於在靜止狀態，無論是置身平路或斜路，兼可穩停，減少跌倒的可能性。

廠方預告首批限定Striemo Japan Launch Edition，售價26萬日圓(折合約港幣$1.5萬，最快可於今年內在日本本土市場率先推出，並計劃在2023年進軍美國、德國及法國市場。香港的朋友，唔恨得咁多。