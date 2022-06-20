同日生日！吳若希細佬孖羅毓儀玩「姊弟戀」

歌手吳若希（Jinny）為全新單歌《慢鏡》， 首次擔任監製拍攝MV，她物色了兩位男女MV主角，女主角找了十分可愛的羅毓儀（Yuki）， 而男主角就出動了親細佬吳梓楓（Carson）。

提起男女主角， Jinny說 :「當初找Yuki拍MV時，都唔知佢跟我同月同日生日，只是一看到佢已經特別合眼緣，到後來才知道我哋係同一日生日嘅，呢個絕對係一種緣分，雙子座嘅寶寶果然特別投契。」談及胞弟Carson的表現，她最欣賞的是細佬聽話，為弟弟長大而感到安慰，希望他可以繼續努力。

Yuki與Carson年紀相差8年，在MV中飾演兩小無猜，Yuki大讚Carson似足韓國Oppa，笑說有險被小鮮肉電暈的感覺，聽講他是第一次拍攝，但已經表現大勇，而且仲有考試要兼顧真係好厲害。而Carson就話拍攝時，多得有經驗的Yuki帶住自己演出，一到拍攝現場就已經看到她超級專業的演技，謝謝她一直配合並包容他的各種失誤。另外，Carson最緊張就是姐姐Jinny對他表現的評價：「希望佢收貨，從歌中也彷彿聽到姐姐的心聲，希望她放慢腳步享受生活及不要有太多的負擔。」