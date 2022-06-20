日日媽媽聲︱雨僑力數老公四宗罪：佢同囡囡似前世仇人！

藝人雨僑和張彥博近日擔任《日日媽媽聲》的嘉賓，雨僑透露懷孕期間，老公羅力威對她無微不至，原以為老公將來湊BB亦會得心應手，豈料只是錯覺，更是「豬隊友」！雨僑指生完BB後，由於沒有請工人姐姐和陪月，全靠家中「長老」幫忙，而老公對如何湊BB則無從入手，餵奶、換衫及換片均有困難，她說：「幫BB換衫佢一定揀扣鈕衫，但係下半身永遠冇扣好。」

她又力數老公四宗罪，包括「冇起身照顧BB」、「永遠餵唔到奶」、「爆片處理唔到」及「連BB都向佢Say No唔畀抱」。她又指老公與囡囡似是「前世仇人」多於「情人」，連帶囡囡報讀幼稚園都會出事：「老公平時講嘢會比較緊張，所以事前記低咗啲答案，當老師問到小朋友嘅喜好時，老公衝出嚟話『我小動物最鍾意小朋友……』佢調轉晒啲前前後後！」她笑言囡囡現在雖然只能說簡短句子，但表達能力都比爸爸好。

至於張彥博於單親家庭長大，後來親生父母各自再另組家庭，他坦言當初對爸爸再婚確實有反感：「我諗單親家庭嘅小朋友，都會幻想父母會唔會喺番埋一齊，當時唔敢問佢哋，怕傷害到佢哋。後來到媽媽再婚，我都成長咗同埋有拍拖經驗，所以都體諒佢哋其實都需要個伴。」Bob續指與繼父繼母關係不錯，並很感激繼父幫忙照顧媽媽，讓他可以在娛樂圈全力拼搏。

談到與家人最難忘的事，他透露是之前在內地參加歌唱比賽時，親生父母及繼父繼母一同現身為他打氣，他說：「真係好感動，睇番啲片見到佢哋企晒喺身，好忘我咁幫我打氣，呢個畫面一世人都唔會忘記！」張彥博與96歲嫲嫲感情同樣要好，他大前年更邀請了嫲嫲為新歌拍攝MV：「嗰時都係膽粗粗，因為要過好多長輩關，嫲嫲就好開心，即時話要做。其中一個Shot係我拖住佢行，諗番起細個時嫲嫲成日孭住我行，依家大個咗拖番住佢，仲可以喺自己MV出現番，真係好感動！」