送上門作伴　興奮唔怕悶

因為疫情關係，唔少人都多咗留喺屋企，不過成日喺屋企又真係幾悶！如果可以好似日本AV界嘅「女優外送系列」咁，有女優親身上門作伴，陪住單身男士大玩特玩，咁就過癮喇！

人肉外賣

喺片廠名人之友出品嘅《立即送上頑皮的身體！享受波多野結衣》中，波多野結衣化身成外賣妹，只要收到客人落單，佢就會孭住個背囊踩單車去到客人嘅屋企，不過唔係送外賣美食，而係速遞自己嘅肉體，仲有背囊入面係一系列用嚟招呼客人嘅情趣道具。只要客人有要求，結衣都會盡心盡力去滿足，換上泳衣、情趣內衣、童貞必殺服等佢都會一一照做，更加會施展渾身解數令客人飽嘗快感。

以身相許

由片廠犬推出嘅《支持你的發射！送貨上門慰勞支持者》入面，彌生美月決定對班粉絲以身相許，不過今次專門挑選啲鍾意被女人玩弄嘅M男。而美月上到門之後，果然冇令班粉絲失望，除咗對佢哋加以責罵，仲會用腳踩佢哋，之後又玩腳仔擦槍同手作仔引爆，當M男爆發完一次之後，阿妹亦會繼續施加刺激，令M男失陷於痛苦與暢快之中，最後再爆發出男之潮吹！

親力親為

片廠PETERS推出嘅《安部未華子是送貨上門SEX！》，講述安部未華子呢位活力十足嘅美少女親自出動慰勞支持自己多年嘅粉絲，佢踩住單車去到被挑選出嚟嘅粉絲屋企，粉絲見到佢梗係高興到不得了啦！而好戲在後頭，因為未華子會同粉絲嚟個床上大戰，不過粉絲亦唔使怕經驗不足，事關未華子會全程做主動，仲教埋粉絲床上技巧，最爽嘅就係未華子完全唔介意中出收場，簡直親切到極點呀！

簡評

男人總係貪心，得一就會想二，幸妹慾念好多時都可以由AV女優滿足晒，就好似今日介紹畀大家嘅「女優送上門系列咁」，有女優親自上門陪伴，仲可以上床激戰，真係爽到痹！當中本仙最鍾意波多野結衣主演嘅《立即送上頑皮的身體！享受波多野結衣》，一來結衣又索又好身材，二來佢上門招呼客人時仲花樣百出，換上不同裝扮增加視覺刺激，而且結衣為咗滿足對方而搞到身水身汗，專業精神真係值得敬佩！